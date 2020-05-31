Arı şahini ve kaya güvercin tedavi altına alındı

Van merkez İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan arı şahini ve kaya güvercini, tedavi altına alındı.

İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bulunan arı şahini ve kaya güvercini, yetkililere teslim edildi. Yaralı arı şahini ve kaya güvercini tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversite Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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