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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanlı berivanlar at, katır sırtında yaylaya ulaşıyor

DHA

Behçet DALMAZ-Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde 'berivan' olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadınlar at, katır ve traktör römorkunda her gün 5 kilometre yol kat ederek gittikleri yaylada süt sağıyor. Koyunların dağları, tepeleri aşıp gelen yavrularıyla buluşma anı ise renkli görüntüler oluşturuyor. Van'a 42, Gürpınar ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bağrıyanık Mahallesi'ndeki besiciler, ilkbahar mevsimi ile birlikte yaylaya çıkmaya başladı. Mahallede oturan 'berivan' olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadınlar at, katır, eşek...

Vanlı berivanlar at, katır sırtında yaylaya ulaşıyor

<br>Behçet DALMAZ-Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde 'berivan' olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadınlar at, katır ve traktör römorkunda her gün 5 kilometre yol kat ederek gittikleri yaylada süt sağıyor. Koyunların dağları, tepeleri aşıp gelen yavrularıyla buluşma anı ise renkli görüntüler oluşturuyor.<br>Van'a 42, Gürpınar ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bağrıyanık Mahallesi'ndeki besiciler, ilkbahar mevsimi ile birlikte yaylaya çıkmaya başladı. Mahallede oturan 'berivan' olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadınlar at, katır, eşek sırtı ile traktör römorkunda zorlu yolları aşarak sağım yapılan Deşta Meskan Yaylası'na ulaşıyor. 5 kilometrelik yolculuğun ardından yaylaya ulaşan kadınlar, süt sağarken, mahallenin erkekleri de onlara yardımcı oluyor. Berivanlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satıyor. Berivanların o zorlu yolculuğuna Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi de eşlik etti. Süt sağımının ardından, dağları, tepeleri ve kayaları aşarak gelen kuzuların, anneleriyle buluşma anı ise renkli görüntüler oluşturdu. Anneler, yavrularını kokularından bularak emziriyor.<br>AT, KATIR VE TRAKTÖRLE YOLCULUK YAPIYORUZ<br>Mahalle sakinlerinden Seher Hitit, at, katır üzerinde yaptıkları yolculuğun ardından yaylaya koyun ve keçi sağmaya geldiklerini anlattı. Hitit, "Bazıları traktörle, bazılarımız da at ve katır sırtında bu yaylaya geliyoruz. Buraya süt sağmaya geldik. Bu sütlerde otlu peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyoruz. Bu işin zorluğu var. Ama renkli tarafları da var. Burada iyi vakit geçiriyoruz. Koronavirüs nedeniyle mümkün olduğunca sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz. Eskiden daha güzel oluyordu. Yan yana gelebiliyorduk. Şimdi koronavirüs nedeniyle yakın mesafede yan yana gelemiyoruz. Bu da bizi üzüyor. İnşallah bir an önce bu salgını atlatırız" dedi. <br>Metin Hitit ise, 73 hane, 540 nüfuslu mahallelerindeki küçükbaş hayvan sayının bin 200'den fazla olduğunu ifade ederek, "Koyun sağımına bazı kadınlar at, bazıları da araçla geliyor. Yaylada yapılan koyun sağımı sonrası, kuzular gelip anneleriyle buluşuyor. O buluşma anında koyunlar, yavrularını tanıyor. Bu şekilde buluşuyorlar. Buluşma anında ise ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Annelerinin sütünü emen kuzular, 4 saat sonra annelerinden ayrılıp başka bir alana otlatılmaya götürülüyor. Her gün bu böyle devam ediyor. Kadınlarımız her gün yaylaya gelip süt sağımı yapıyor. Zor olduğu kadar zevkli yönleri de var. Yayladaki koyun sağımı Mayıs ayından başlayıp Aralık ayına kadar devam ediyor" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Behçet DALMAZ-Tuncay AVCI <br>2020-05-31 09:47:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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