Van'da, 2 günde kısıtlamaya uymayan 111 kişiye ceza

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<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN'da, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 111 kişiye, 335 bin 860 TL idari para cezası uygulandı.<br>Van'da, Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yazıldı. Kısıtlama boyunca kent genelindeki kontrol noktalarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, denetimlerde, yasak ihlali yapan 111 kişiye toplam 335 bin 860 TL idari para cezası uyguladı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-01 09:55:15<br>

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