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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özalp ilçesinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

İHA

Özalp ilçesinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Özalp ilçesinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2020 tarihinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Özalp ilçesi Yukarı Turgalı Mahallesi’nde operasyon yapıldığı belirtildi. İcra edilen operasyon sonucunda araziye gizlemiş 8 paket halinde toplam 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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