Van'da arazide 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Yukarıturgalı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, ariziye gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp İlçesine bağlı Yukarıturgalı Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, bölgede arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Aramalarda, araziye gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele eçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-01 11:36:03<br>

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