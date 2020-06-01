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Vali Bilmez: “Buralara halaylar, dostluklar ve kardeşlik yakışır” Vali Bilmez, dünyanın en eski göllerinden biri olan Keşiş Gölü’nü ziyaret etti

İHA

'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edilen Keşiş Gölü'nde incelemede bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "45 yıl öncesine kadar kimse buralara kolay kolay gelmezdi. Buralara çok şey yakışır, halaylar, dostluklar ve kardeşlik yakışır. Ciddi bir güzelliği barındıran buraların doğal yapısı bozulmamalı ve yöre halkı da bu doğal güzelliğe sahip çıkmalıdır" dedi.

Vali Bilmez: “Buralara halaylar, dostluklar ve kardeşlik yakışır” Vali Bilmez, dünyanın en eski göllerinden biri olan Keşiş Gölü’nü ziyaret etti

'Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edilen Keşiş Gölü’nde incelemede bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “45 yıl öncesine kadar kimse buralara kolay kolay gelmezdi. Buralara çok şey yakışır, halaylar, dostluklar ve kardeşlik yakışır. Ciddi bir güzelliği barındıran buraların doğal yapısı bozulmamalı ve yöre halkı da bu doğal güzelliğe sahip çıkmalıdır” dedi.
Van’da geçmişi Urartulara kadar dayanan ve dünyanın en eski göletlerinden biri olan 2 bin 545 rakımlı Turna (Keşiş) Gölü, geçtiğimiz şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edilmişti. Tarihi özelliğinin yanı sıra doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini büyüleyen Keşiş Gölü, aynı zamanda zengin bitki örtüsü ile hayvancılığın önemli duraklarından bir yer olarak biliniyor.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberinde Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ile Turna (Keşiş) Gölü'nde incelemelerde bulundu. Doğal sit alanı ilan edilen gölle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini söyledi. Vali Bilmez, “Muhtemelen 45 yıl öncesine kadar kimse buralara kolay kolay gelmezdi. Buralara çok şey yakışır, halaylar, dostluklar ve kardeşlik yakışır. Ciddi bir güzelliği barındıran buraların doğal yapısı bozulmamalı ve yöre halkı da bu doğal güzelliğe sahip çıkmalıdır. Dünyada bir dönem sanayi belirleyici oldu. Ancak artık doğal yaşamın belirgin bir şekilde etkili olacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Van’da koruma altına alınması gereken bu tür alanların hemen hemen hepsi Cumhurbaşkanımızın kararnameleri ile koruma altına alınarak doğal sit alanları haline getirildi. Buraların muhafaza edilmesi ve kullanıma açılması inşallah zamanla gerçekleşir” dedi.

“Turizmde bölgemizin lokomotifi olacağız”
Buraların muhafaza edilmesi ile birlikte bu güzelliklerin tanıtılmasının da önemli olduğuna işaret eden Vali Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kent olarak turizm açısından ciddi bir potansiyelimiz var. Van Gölü havzası genel olarak hem tarihi hem doğal güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Ama bölgenin turizm ile tanışması ve yatırımcıların bu bölgede turizm alt yapısını oluşturması gerekiyor. Bizlere de düşen, devlet olarak buraları korumak ve buraların alt yapısını oluşturmaktır. Turizmle uğraşan iş adamlarımızın da buraları pazarlayabilecekleri bir alan olduğunu bilmelerini istiyoruz. Son yıllarda ilimize çok ciddi bir ilgi vardı. Bu yıl da ciddi bir sıçrama bekliyorduk. Maalesef bu pandemi süreci bizleri olumsuz yönde etkiledi. İnşallah hızlı bir şekilde normalleşerek turizmde güzel bir noktaya gelir ve bölgemizin lokomotifi oluruz. Uzun vadede bu bölgenin kalkınmasına en fazla katkı sağlayacak olan araç turizmdir. Fabrikalarımız yok ama doğal güzelliklerimiz ve günlerce gezip dolaşılacak tarihi mekânlarımız var.”
Van’daki tarihi ve doğal güzelliklerin keşfedilmeye başlandığını anlatan Vali Bilmez, geçen sene sadece İran’dan kente günlük giriş yapan turist sayısının 3 bin civarında olduğunu hatırlatarak, “İlimiz dışında da turizm ile uğraşan hemşehrilerimiz olduğunu biliyoruz. İnşallah onlarla da ilerleyen zamanlarda bir araya gelerek ilimiz turizmini geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Keşiş Gölü Yaylası bu haliyle güzeldir”
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise “Buraların koruma altına alınması ile ilgili Cumhurbaşkanımıza ve valimize teşekkür ediyoruz. Keşiş Gölü Yaylası bu haliyle güzeldir. Herhangi bir yapılaşma bu doğallığa zarar verir. Bu yıl içerisinde burada bir koyun kırpma festivali yapmayı planlıyorduk. Bununla ilgili hazırlıklarımız da vardı. Ancak pandemi nedeniyle bunu yapamıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda başka festivaller de yaparak buraların tanıtımına katkı sunacağız. Keşiş Gölü yaklaşık olarak 100 bin küçükbaş hayvanın nefes aldığı ve beslendiği bir havzadır. Bu bakımdan da burası ilimiz ve ilçemiz için son derece önemlidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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