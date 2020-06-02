'Kara’ ile yapılan aramada 55 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince narkotik madde arama köpeği Kara ile bir minibüste yapılan aramada 55 kilo 260 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Van Ağrı kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 34 plakalı bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Kara ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın kaportasıyla yan döşemelerinin arasındaki doğal boşluklara gizlenmiş vaziyette 104 paket halinde toplam 55 kilo 260 gram afyon sakızı maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.Y., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle Bursa’da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırırken pompalı tüfekle vurularak şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın ismi oluşturularak anıldı.

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