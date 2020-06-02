'Kara’ ile yapılan aramada 55 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kara’ ile yapılan aramada 55 kilo afyon sakızı ele geçirildi

İHA

Van'da polis ekiplerince narkotik madde arama köpeği Kara ile bir minibüste yapılan aramada 55 kilo 260 gram afyon sakızı ele geçirildi.

'Kara’ ile yapılan aramada 55 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince narkotik madde arama köpeği Kara ile bir minibüste yapılan aramada 55 kilo 260 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Van Ağrı kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 34 plakalı bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Kara ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın kaportasıyla yan döşemelerinin arasındaki doğal boşluklara gizlenmiş vaziyette 104 paket halinde toplam 55 kilo 260 gram afyon sakızı maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.Y., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.
Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle Bursa’da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırırken pompalı tüfekle vurularak şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın ismi oluşturularak anıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüste 55 kilo Afyon sakızı ele geçirildi
YEREL HABERLER Minibüste 55 kilo Afyon sakızı ele geçirildi
Dünyanın tek Urartu müzesi yeniden ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Dünyanın tek Urartu müzesi yeniden ziyarete açıldı
Van'da Kültür Sokak, normalleşmeyle hareketlendi
YEREL HABERLER Van'da Kültür Sokak, normalleşmeyle hareketlendi
Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon için hazır
YEREL HABERLER Van Gölü'ndeki mavi bayraklı halk plajı, yeni sezon ...
Erciş'teki birçok kuş türüne ev sahipliği yazan sazlık alan yandı
YEREL HABERLER Erciş'teki birçok kuş türüne ev sahipliği yazan ...
Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
Özalp ilçesinde yangın: 2 yaralı
YEREL HABERLER Özalp ilçesinde yangın: 2 yaralı
Çaldıran Belediyesi imkansızı başarıyor
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesi imkansızı başarıyor
İpekyolu’nda işletmeler denetlendi
YEREL HABERLER İpekyolu’nda işletmeler denetlendi
Otogarda normalleşme hareketliliği Yoğun seyahatten dolayı otobüslere ek sefer getirildi
YEREL HABERLER Otogarda normalleşme hareketliliği Yoğun seyahatten ...
Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ...
Restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başladı
YEREL HABERLER Restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başladı
Van’da 7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü hazırlığı
YEREL HABERLER Van’da 7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü hazırlığı
Mürvet Nine'nin bahçesindeki otları Vefa ekibi biçti
YEREL HABERLER Mürvet Nine'nin bahçesindeki otları Vefa ekibi biçti
Vali Bilmez'den korunacak alan ilan edilen Keşiş Gölü'nde inceleme
YEREL HABERLER Vali Bilmez'den korunacak alan ilan edilen ...
Van Büyükşehir Belediyesinden 9 milyon TL’lik dev tarım projesi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden 9 milyon TL’lik dev ...
Van Müftülüğünden kan bağışı
YEREL HABERLER Van Müftülüğünden kan bağışı
Vefa ekibi 80 yaşındaki kadının bahçesindeki otları biçti
YEREL HABERLER Vefa ekibi 80 yaşındaki kadının bahçesindeki otları ...
Vali Bilmez: “Buralara halaylar, dostluklar ve kardeşlik yakışır” Vali Bilmez, dünyanın en eski göllerinden biri olan Keşiş Gölü’nü ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Bilmez: “Buralara halaylar, dostluklar ve ...
Van'da normalleşme süreciyle kahvaltı salonları da açıldı
YEREL HABERLER Van'da normalleşme süreciyle kahvaltı salonları da ...
Van'da arazide 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da arazide 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Özalp ilçesinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Özalp ilçesinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Van'da, 2 günde kısıtlamaya uymayan 111 kişiye ceza
YEREL HABERLER Van'da, 2 günde kısıtlamaya uymayan 111 kişiye ceza
Van'da yasağa uymayan 111 kişiye para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Van'da yasağa uymayan 111 kişiye para cezası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X