Gevaş’ta 1 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gevaş ilçesinde 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesindeki Balaban Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsünde şüpheli bir şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. Aramada şahsın üzerinde 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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