İzolasyon kurallarına uymayan şoför 12 kişiye virüs bulaştırdı

Van’ın Tuşba ilçesinde ikamet eden ve izolasyon kurallarına uymayan otobüs şoförü 12 kişiye korona virüs bulaştırdı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, otobüs firmasında şoför olarak çalışan ve Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi’nde ikamet eden kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtilerek, “Filyasyon kapsamında Mersin’den gelen otobüs şoförü, il girişinde sağlık ekipleri tarafından durdurularak evinde 14 gün boyunca izolasyonda kalması için tutanakla tebligat yapıldı. Ancak bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran şahsın korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri şahısla birlikte ikamette yaşayanlar ve temasta olduğu kişilere ulaşarak test yaptı. Yapılan testlerde, ikamette izolasyona dikkat edilmediği için aynı aile ve bağlantılı olan 12 kişide korona virüs tespit edildi. Filyasyon ekipleri tarafından pozitif vaka çıkan ailenin ikamet ettiği Kalecik Mahallesi’ndeki apartman karantinaya alındı. Ayrıca aynı olayla bağlantılı olarak korona virüsü bulaştıran şoförün Gedikbulak Mahallesi’nde ziyaret ettiği kayınpederinin evi de karantinaya alınarak çalışma başlatıldı” denildi.

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