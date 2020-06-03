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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzolasyon kuralına uymadı, 12 kişiye virüs bulaştırdı(2)

DHA

2 EV DAHA KARANTİNAYA ALINDI Van'ın Tuşba ilçesinin Kalecik Mahallesi'nde koronavirüs tespit edilen ve izolasyon kurallarına uymayarak 12 kişiye bulaştıran otobüs şöförünün ziyaret ettiği Gedikbulak Mahallesi'ndeki 2 ev daha karantinaya alındı. Sağlık ekipleri, koronovirüs olan şöförün temas ettiği kişİleri belirlemek için test alma işlemi başlattı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ 2020-06-03 13:50:39

İzolasyon kuralına uymadı, 12 kişiye virüs bulaştırdı(2)

<br>2 EV DAHA KARANTİNAYA ALINDI<br>Van'ın Tuşba ilçesinin Kalecik Mahallesi'nde koronavirüs tespit edilen ve izolasyon kurallarına uymayarak 12 kişiye bulaştıran otobüs şöförünün ziyaret ettiği Gedikbulak Mahallesi'ndeki 2 ev daha karantinaya alındı. Sağlık ekipleri, koronovirüs olan şöförün temas ettiği kişİleri belirlemek için test alma işlemi başlattı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-03 13:50:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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