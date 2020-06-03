İzolasyon kuralına uymadı, 12 kişiye virüs bulaştırdı(2)

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<br>2 EV DAHA KARANTİNAYA ALINDI<br>Van'ın Tuşba ilçesinin Kalecik Mahallesi'nde koronavirüs tespit edilen ve izolasyon kurallarına uymayarak 12 kişiye bulaştıran otobüs şöförünün ziyaret ettiği Gedikbulak Mahallesi'ndeki 2 ev daha karantinaya alındı. Sağlık ekipleri, koronovirüs olan şöförün temas ettiği kişİleri belirlemek için test alma işlemi başlattı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-03 13:50:39<br>

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