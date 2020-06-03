5 kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 kişiye gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde, jandarma tarafından 5 kilo metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesinin kırsal kesiminde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 şüpheli üzerlerinde taşıdıkları 5 kilo metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-03 15:16:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.