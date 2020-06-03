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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’ın enleri başlıyor

İHA

Van Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek olan "Van'ın Enleri" yarışması için başvurular başlıyor.

Van’ın enleri başlıyor

Van Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek olan "Van'ın Enleri" yarışması için başvurular başlıyor.
Van Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek olan "Van'ın Enleri" yarışması için başvuruların 8 Haziran’da başladığı ve 12 kategoride yapılacağı belirtildi. 2015 yılında ilki yapılan ve 14 kategoride 140 adayın yarıştığı Van'ın Enleri yarışması için 8 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapabileceği bildirildi. Değerlendirme sonucunda 3 aylık oylamaya tabi tutulacak olan adaylardan en yüksek oyu alan kişilerin Van'ın enleri olarak seçileceği kaydedildi.
Başvuru süreci ve Van'ın Enleri yarışması hakkında bilgiler veren Van Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Olgun, bu sene çok farklı bir Van’ın Enleri olacağını söyledi. Olgun, "Bu yıl 6'ıncısını düzenleyeceğimiz yarışmanın yine heyecanlı ve çekişmeye sahne olacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz 5 yılda yapılan tüm yarışmalarımızda yüz binlerce oy kullanıldı ve başarılı olan enlerimize ödül verdiğimiz törene başta devlet erkanı olmak üzere ilin valisi, belediye başkanları ve il protokolü katılım sağladı" dedi.
Olgun, 12 kategoride aday olacak yüzlerce aday için başvuru sürecinin 8 Haziran’da başlatılacağını belirterek, "Bir ay sürecek olan başvuru süreci 1 Temmuz tarihinde sona erecek. Yapılacak olan değerlendirmelerin ardından bu yılda www.vanınenleri.com internet sitesi üzerinde yapılacak olan oylamamız 3 ay sürecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda telefon üzerinden SMS yöntemiyle oylama yapılacak. Her aday için bir oy kullanılabilecek. Bu yıl yarışmada farklı bir konsept olacak açık havada, müzik ve eğlencenin bol olduğu bir yarışma planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Olgun, yarışma için başvuru yapacak ve yaklaşık 5 aylık maratonun ardından oylama sonucu seçilecek olan adaylara şimdiden başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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