(Özel) Gürpınar belediyesinden örnek seracılık 7 adet seradan bu yıl 60 bin liralık hasılat bekleniyor Belediye Başkanı Hayrullah Tanış; “Seralardan 50-60 bin TL civarında hasılat bekliyoruz” “Bu yıl çilek tarlasından 750 kilogramla 1 ton arasında bir hasat elde etmeyi bekliyoruz, bu da yaklaşık 10 bin TL demektir” “Tarım ve Orman Bakanlığ sera anlamında yüzde 60’a yakın hibe desteği veriyor”

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, vatandaşlara örnek olsun diye geçen yıl kurdukları seralardan 19 ton ürün elde ettiklerini, bu yıl ise 5060 bin TL civarında hasılat beklediklerini söyledi.

Gürpınar Belediyesi, vatandaşlara örnek olsun diye 7 adet sera ile 500 metrekarelik çilek tarlası oluşturdu. Seraları ziyaret eden Başkan Tanış, çalışanlardan bilgi aldı. Gürpınar arazi bakımı ile Türkiye’nin en büyük ilçesi konumunda olması hasebiyle tarımda ve hayvancılıkta öncü bir ilçe olduğunun altını çizen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Çok geniş ve verimli topraklarımız var. Bu pandemi süreci bize şunu öğretti ki bir ülkenin ayakta kalabilmesi için tarımının daha da güçlenmesi ve güçlü olması gerekiyor. Bizlerde Gürpınar Belediyesi olarak 2019 yılında bir süreç başlattık. Bu yıl bunu biraz daha genişlettik. İnsanımıza şunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Tarımda uğraşırsanız toprağa ne verirseniz toprak size sizi besler, sizi kalkındırır. Bunu göstermeye çalışıyoruz. Allah’a şükür geçen yıl ilk denememiz olmasına rağmen bu mini seralardan yaklaşık 19 ton ürün elde ettik. Bunu da değerlendirdiğimiz zaman iki ailenin ya da 3 ailenin geçim kaynağının temin edilebileceğini bize gösteriyor. Gürpınar Belediyesi olarak biz hemşerilerimize bunu öneriyoruz. Destek vereceğimizi burada taahhüt ediyoruz. Bir saksıdaki çiçek toprağının dahi değerlendirilmesine ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde özellikle Cumhurbaşkanımızın, Tarım ve Orman Bakanımızın, valimizin buna vurgu yapması boşa değildir. Biz, insanlarımızın kendi toprağı ile uğraşmasını, berekete kavuşmasını ve aynı zamanda ülkemizi de bu berekete kavuşturulmasını tavsiye ediyoruz. Gürpınarlı olarak bu işe girmek isteyenlere zaten Tarım ve Orman Bakanlığının sera anlamında yüzde 60’a yakın hibe desteği veriyor. Bizlerde Gürpınar Belediyesi olarak mühendis desteği vereceğiz. İhtiyaç duydukları her alanda yanlarında olacağımızı taahhüt ediyoruz. Gerekirse sağlıklı tohum konusunda da nerede bulacaklarını biz o konuda da danışmanlık hizmeti verebiliriz. Yeter ki vatandaşlarımız toprağıyla buluşsunlar. Bu verimli toprakları heba etmeyelim. Çok verimli topraklarımız var. Biz toprağa ne verdiysek Allah bize onu kat kat fazlasıyla geri veriyor. Bir buğday başağını düşünün bir tane buğdaydan 700’e yakın buğday çıkabiliyor. 70’ten 700’e kadar Allah’ın bereketini alabiliyoruz dışarıya gitmiş, göç etmiş, dışarıdan medet uman gençlerimizin gelip kendi topraklarına sahip çıkmalarını öneriyoruz” dedi.



“Seralardan 5060 bin TL civarında hasılat bekliyoruz”

Şu an bulundukları yerde yaklaşık 500 metrekarelik bir alanda çilek ekimi yaptıklarını ifade eden başkan Tanış, “Bu yıl 750 kilogramla 1 ton arasında bir hasat elde etmeyi bekliyoruz. Bu da yaklaşık 10 bin TL demektir. Ciddi bir kaynak olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi 7 tane seramız var. Bu seralarda domates, salatalık, biber ve patlıcan gibi ürünler yetiştiriyoruz. Bu yıl aynı zamanda ata tohumu ile bunu özellikle vurgulamak istiyorum çeri domates yetiştirmeye başladık. Buradaki hasılatın 5060 bin TL civarında olmasını bekliyoruz. Buraya yatırdığımız tohum ve ilaçlama parası 1 yıllık gideri 56 bin TL civarındadır. Bu da şunu gösteriyor ki toprak bire on veriyor. Yeter ki biz o inancımızı yitirmeyelim. Bir kere Bismillah deyip başlayalım” şeklinde konuştu.

