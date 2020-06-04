AK Parti’li Arvas’tan Bahçesaray ilçesine ziyaret

– AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Bahçesaray ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Sabah saatlerinde ilçeye gelen Abdulahat Arvas, Belediye Başkanı Meki Arvas ve AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı tarafından karşılandı. Bahçesaray Belediyesine geçerek yapılan ve yapılması planlanan projelerle ilgili Başkan Arvas’tan bilgi alan Abdulahat Arvas, daha sonra beraberindekilerle Kaymakam Muhammet Öztabak’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ardından AK Parti İlçe Başkanlığına geçerek Başkan Cumali Sabırlı ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Abdulahat Arvas, esnafı da ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Dicle Nehri’nin başlangıcı olan Bahçesaray Çayı’nın çıktığı su başında yapılması gerekenleri yerinde inceleyen Arvas, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İlçede yaşayan Avşar ve Ay ailesi fertlerinin de nikah törenine katılan Arvas, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Abdulahat Arvas’ın ziyaretiyle ilgili bir açıklama yapan Başkan Sabırlı, her daim yanlarında olan milletvekiline teşekkür ederek, “İlçemizin tüm sorun ve sıkıntılarına gerekli ilgi ve alakayı gösteren milletvekilimize sonsuz teşekkürler ederim. Gerek tarımsal gerek yol ve iş olmak üzere her kurumla olan sorunlarımızı istiare etme imkanımız oldu. Milletvekilimiz Abdulhat Arvas, ilçe teşkilatıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Kalabalık bir şekilde karşılanan Arvas, ilçenin tüm sorun ve sıkıntılarını en kısa zamanda gerekli yerlere iletileceğinin müjdesi verdi. İlçe halkım adına kendisine teşekkür ederim” dedi.

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