Van'da 5 ton uyuşturucu, 1100 derecelik fırınlarda yakılarak imha edildi

<br>Behçet DALMAZGülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'da polis ve jandarmanın son bir yılda ele geçirdiği ve mahkeme süreci biten 5 ton 27 kilogram 892 gram farklı tür ve muhteviyatta uyuşturucu madde, 5 bin 978 adet uyuşturucu hap ve 35 kök Hint keneviri Van Çimento Fabrikası'nda 1100 derecelik fırınlarda yakılarak imha edildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Belkide Türkiye'de ençok uyuşturucu ele geçiren güvenlik birimleri Van'dadır. Onun için başta istihbarat birimleri ve operasyonu gerçekleştiren emniyet jandarma ve sınır birliklerimize bu anlamda teşekkür ediyorum" dedi.<br>Van Cumhuriyet Savcığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve mahkemesi biten uyuşturucular ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarının emanet memurluğu depolarında tutuluyor. Van ve ilçelerinde ele geçirilen 5 ton 27 kilogram 892 gram uyuşturucu madde, 5 bin 978 adet uyuşturucu hap ve 35 kök Hint keneviri bugün imha edilmek üzere Edremit ilçesindeki Van Çimento Fabrikası'na getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında torbalar içinde getirilen uyuşturucu maddeler vinç yardımıyla çimento fabrikasının ikinci katında bulunan sıcaklığı 1100 derece olan fırına atılarak imha edildi.<br>'BİNLERCE GENCİ ZEHİRLEYECEKTİ'<br>Van Valisi ve Büyüşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belli periyotlarla biriken uyuşturucuları Van Çimento Fabrikasın'da imha ettiklerini söyledi. Bugün 5 ton civarında yüzde 80'i eroin olmak üzere uluşturucu ve hapın imha edildiğini belirten Vali Bilmez şöyle konuştu:<br>"Eğer bu uyuşturucu yakalanmasaydı binlerce gencimiz zehirleyecekti. Bir taraftan terör ile acımasızca mücadele eden güvenlik kuvvetlerimizi bir taraftanda geleceğimiz olan gençlerimizi korumak için bu tür terör örgütlerinin finansman kaynağı olan uyuşturucu tacirlerinden korumak için mücadele ediliyor. Belki de Türkiye'de ençok uyuşturucu yakalayan güvenlik birimleri Van'daki güvenlik birimleridir. Onun için başta istihbarat birimleri ve operasyon gerçekleştiren emniyet, jandarma ve sınır birliklerimize bu anlamda teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı bu zehir tacirlerinin elinden kurtardıkları ve buna katkı sundukları için teşekkür ediyoruz. Yargı mercilerimizde bu süreci hızlı bir şekilde sonuçlandırıp terörle mücadele ettiğimiz gibi terörle mücedelenin bir parçası olan uyuşturucu ile mücadelede de aynı kararlılılkla sürdürmekteyiz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı kutluyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan hem ticaretini yapan kesime karşı hemde kullanıcılara kadar satışını gerçekleştiren kişilere karşı da toplumumuzdan iyi bir destek alıyoruz. Ama biz desteğin devam etmesini bu ihbarların devam etmesini istiyoruz."<br>Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise "Van İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızın, Van il merkezi ve ilçelerinde yapmış olduğu yürüttüğü çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde tacirleri, uyuşturucu maddeleriyle birlikte yakalandı. Ve bugün hakim kararları üzerine el konulan uyuşturucu maddelerin mahkeme tarafından verilen kararlar üzerine imha işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı il Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ekiplerini kutluyoruz. Bugün burada mahkeme kararları üzerine 5 bin 27 kilogram eroin, esrar ve afyon sakızı ve metamfetamin maddelerinin içinde bulunduğu çeşitli uyuşturucu maddelerinini imha iylemini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda 5 bin 893 adet uyuşturucu hap imhasını da gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-GülayKUYUCU<br>2020-06-04 13:49:47<br>

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