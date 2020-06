Edremit'te kesilen kavak ağaçları yerine badem fidanları dikiliyor

Van’ın Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından vatandaşın talebi üzerine kavak ağaçları kesilirken, yerlerine ise badem fidanları dağıtıldı.

Özellikle vatandaşın yoğun talep ettiği kavak ağaçlarının kesimi Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince itinayla sürdürülüyor. Bir yandan çevre düzenlemesi çalışmaları yapılırken, öte yandan ise vatandaşların isteği üzerine kavak ağaçları kesiliyor. Eminpaşa Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların talebine kayıtsız kalmayan Edremit Belediyesi, hummalı bir çalışma başlattı. Kesilen ağaçların yerine fidanları da vermeyi ihmal etmeyen Edremit Belediyesi, vatandaşların polenden dolayı şikayetlerinin de önüne geçiyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, güzel bir Edremit için her alanda çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Edremit’te çalışmaların da kaldığı yerden devam ettiğini anlatan Başkan Say, “Tek amacımız ve gayemiz, ilçemize ve ilçe sakinlerimize hizmetin en güzelini sunmaktır. Bu anlamda gerek belediyemizin hizmetleri gerekse de vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışmaktayız. Eminpaşa Mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kavak ağaçlarını kesiyoruz ve kesilen ağaçların yerlerine vatandaşlarımıza dikmeleri için badem fidanları dağıtıyoruz” dedi.

