Van'da PKK'nın makinalı tüfek ve dürbünü ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da PKK'nın makinalı tüfek ve dürbünü ele geçirildi

DHA

Van'da PKK'nın makinalı tüfek ve dürbünü ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgtü PKK'ya ait makinalı tüfek, el dürbünü, lazermetre, fişek ile çok sayıda örgütsel döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. <br>Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale İlçesi Güroluk Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, plastik bidon içerisinde toprağa gömülmüş 1 makinalı tüfek, 1 gündüz el dürbünü, 1 lazermetre, fişek ile çok sayıda örgütsel döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-04 18:01:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkale’de terör operasyonu
YEREL HABERLER Başkale’de terör operasyonu
Seyir halindeki araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alev alev yandı
Yuvadan düşen yavru kuşa şefkat eli
YEREL HABERLER Yuvadan düşen yavru kuşa şefkat eli
Başkale’de patates ekimi
YEREL HABERLER Başkale’de patates ekimi
Başkan Akman’dan ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ mesajı
Edremit'te kesilen kavak ağaçları yerine badem fidanları dikiliyor
YEREL HABERLER Edremit'te kesilen kavak ağaçları yerine badem ...
Erciş Belediyesi caddeleri çiçeklerle donatıyor
YEREL HABERLER Erciş Belediyesi caddeleri çiçeklerle donatıyor
Van'da 5 ton uyuşturucu, 1100 derecelik fırınlarda yakılarak imha edildi
YEREL HABERLER Van'da 5 ton uyuşturucu, 1100 derecelik fırınlarda ...
Van’da hayvan içme suyu için enerji panelleri kuruluyor
YEREL HABERLER Van’da hayvan içme suyu için enerji panelleri ...
Van’da 5,5 ton uyuşturucu imha edildi Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Türkiye’de en çok uyuşturucu yakalayan Van’daki güvenlik birimleridir”
YEREL HABERLER Van’da 5,5 ton uyuşturucu imha edildi Van Valisi ...
Van Büyükşehir Belediyesi 'Mobil Akaryakıt Otomasyon Sistemi’ne geçti
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 'Mobil Akaryakıt Otomasyon ...
Van’da ele geçirilen 5,5 ton uyuşturucu imha ediliyor
YEREL HABERLER Van’da ele geçirilen 5,5 ton uyuşturucu imha ediliyor
Gülaçar ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Gülaçar ailesinin acı günü
AK Parti’li Arvas’tan Bahçesaray ilçesine ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti’li Arvas’tan Bahçesaray ilçesine ziyaret
(Özel) Gürpınar belediyesinden örnek seracılık 7 adet seradan bu yıl 60 bin liralık hasılat bekleniyor Belediye Başkanı Hayrullah Tanış; “Seralardan 50-60 bin TL civarında hasılat bekliyoruz” “Bu yıl çilek tarlasından 750 kilogramla 1 ton arasında bir hasat elde etmeyi bekliyoruz, bu da yaklaşık 10 bin TL demektir” “Tarım ve Orman Bakanlığ sera anlamında yüzde 60’a yakın hibe desteği veriyor”
YEREL HABERLER (Özel) Gürpınar belediyesinden örnek seracılık 7 adet ...
Van’da 2,5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 2,5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele ...
Rahibelerin kaldığı 'Bakireler Manastırı', defineciler tarafından talan edildi
YEREL HABERLER Rahibelerin kaldığı 'Bakireler Manastırı', ...
Edremit’te ‘Bayram Şenliği Yarışması’ sonuçlandı Bisikletler çekilen kurayla sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Edremit’te ‘Bayram Şenliği Yarışması’ ...
Kireç önleyici ürün paketlerinin içinde 82 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Kireç önleyici ürün paketlerinin içinde 82 kilo eroin ...
Zeyna ve Zeus’un katıldığı operasyonda 82 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Zeyna ve Zeus’un katıldığı operasyonda 82 kilo eroin ...
Van'da, kaçak avlanan 2,5 ton inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, kaçak avlanan 2,5 ton inci kefali ele ...
Başkan Akman’dan çocuk ve gençlere sürpriz Sokağa çıkan çocuk ve gençlere dondurma ikram edilerek, balon ve maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan çocuk ve gençlere sürpriz Sokağa ...
İzolasyon kuralına uymadı, 12 kişiye virüs bulaştırdı/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER İzolasyon kuralına uymadı, 12 kişiye virüs ...
Van’ın enleri başlıyor
YEREL HABERLER Van’ın enleri başlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X