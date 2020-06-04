Van'da PKK'nın makinalı tüfek ve dürbünü ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgtü PKK'ya ait makinalı tüfek, el dürbünü, lazermetre, fişek ile çok sayıda örgütsel döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. <br>Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale İlçesi Güroluk Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, plastik bidon içerisinde toprağa gömülmüş 1 makinalı tüfek, 1 gündüz el dürbünü, 1 lazermetre, fişek ile çok sayıda örgütsel döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-04 18:01:39<br>
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