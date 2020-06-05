Dere yatağında 5 bin paket kaçak sigara bulundu

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<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesindeki sınır hattında, dere yatağına gizlenmiş 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesine bağlı Kaşin Mahallesi'ne İran üzerinden kaçak sigara getirileceği ihbarı aldı. Hemen harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında jandarma, hudut birlikleri ile arazide, arama-tarama faaliyeti yaptı.<br>Aramalar sırasında, dere yatağına gizlenmiş 5 bin paket kaçak sigare ele geçirildi.<br>Başlatılan soruşturma sürüyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA<br>2020-06-05 09:20:48<br>

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