İran sınırında 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, İran üzerinden yurda sokulduğu belirlenen ve araziye gizlenen 14 kilo metamfetamin ele geçirildi.<br>Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, Başkale ilçesi Kaşkol Mahallesi'ne İran üzerinden uyuşturucu geleceği bilgisine ulaşıldı. Mahalleye operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yapanların yurda sokarak araziye gizlediği 14 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-05 12:34:29<br>
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