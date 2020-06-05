Balık tutarken düştüğü Zilan Çayı'nda kayboldu

<br>Barbaros KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Kasımbağı Mahallesi yakınlarında koyunlarını otlatan Ferhat Öner (17), balık avlamaya çalışırken düştüğü Zilan Çayı'da kayboldu. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. <br>Olay, saat 13.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve suları Van Gölü'ne dökülen Zilan Çayı'nda meydana geldi. Koyunlarını otlatan ve bu sırada da derede balık tutmak isteyen Ferhat Öner, bir anda dengesini kaybederek dereye düştü. Öner, akıntının yüksek olduğu derede kısa sürede gözden kayboldu. Çevredeki arkadaşlarının olayı haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Öner'in bulunması için jandarma ve arama kurtarma ekipleri dere kenarında çalışma başlattı. Arkadaşları ve çevredekiler de çalışmalara destek verdi. Henüz Öner'e ait bir ize rastlanamazken, Zilan Çayı ve çevresinde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Barbaros KUL<br>2020-06-05 14:18:21<br>

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