Van'da çevre farkındalığı için toplanan çöpler sergilendi

<br>Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)-VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, kamuoyunda çevre bilincinin artırılması ve çevre sorunlarının çeşitli yönlerine dikkat çekilmesi amacıyla; ilçe genelinde ve Van Gölü'nden toplanan çöpleri sergiledi. İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Van Gölü sahilinde ve derelerde mart ayında başlattıkları temizlik çalışmalarında 200 ton çöp toplandığını söyledi.<br>Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Park AVM yanında düzenlenen etkinlikte, Van Gölü'nden ve çevreden son 3 ayda toplanan çöpler de sergilendi. Sergilenen çöplerin bulunduğu alana ise 'Bu sizin eseriniz' yazılı pankart asıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çöplerin çöp kutularına atılmasını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe merkezinde bulunan çöp kovalarını balonlarla süsleyerek, çöpleri çöp kutularına atmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Koronavirüs salgını nedeni ile evlerinden çıkamayan çocuklara yönelik başlatılan "Hayalimdeki Çevre' konulu sürpriz ödüllü resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yapılan değerlendirme sonucunda birinciye tablet, ikinciye bisiklet, üçüncüye eşofman takımı ve tüm katılımcılara teselli ödülü olarak hijyen seti hediye edildi. Dereceye girenler ödülünü İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'dan aldı.<br>200 TON ÇÖP TOPLANDI<br>İpekyolu Kaymakamı Aslan, Van Gölü sahilinde ve derelerde mart ayında başlattıkları temizlik çalışmalarında 200 ton çöp toplandığını söyledi. Toplanan çöplerin ilginç olanlarını ise 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında sergilendiğini anlatan Kaymakam Aslan, İpekyolu Belediyesi olarak, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmenin gayreti ve çabası içinde olduklarını belirterek şöyle konuştu:<br>"Bu amaçla, 2020 yılından itibaren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün öncülüğünde, çevre dostu belediyecilik anlayışını geliştirerek özellikle geri dönüşüm çalışmalarına ağırlık verdik. Ekiplerimiz Van Gölü'nde ve ilçe sınırlarında çöp toplarken buzdolabı, koltuk gibi eşyalarla karşılaşmış. Bu beni çok üzdü. Çevreye verdiğimiz zararın farkında olmak bunun önüne geçmek için bu etkinliğin etkili olmasını temenni ediyorum. Bireysel bazda da vatandaşlarımızın evlerinde gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyoruz. Yarınlara daha sağlıklı, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak açısından çevre duyarlılığının oluşması oldukça önemlidir. Yaşadığımız çevre, gelecek nesillerin bize emanetidir. Bu nedenle çevremizi korumak, kollamak ve güzelleştirmek en öncelikli görevlerimiz arasındadır. Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli aşamalarından biri çevre bilincinin çocuk yaşlardan başlayarak oluşması, toplumda hassasiyetin arttırılması ve tüm vatandaşlarımızın bu hususta bilinçlendirilmesi ile başlar. İlçemizde bulunan tarihi ve doğal alanların korunması amacıyla düzenli olarak temizlik çalışmaları yapıyoruz. 'En güzel temizlik kirletmemektir' sloganıyla çevremize ve tüm canlılara karşı daha duyarlı bir anlayışla hareket ederek geleceğe daha güvenle bakabiliriz. Nefes aldığımız havanın, içtiğimiz suların, yaşadığımız çevrenin temiz olmasının yolu, çevre kirliliğine engel olmaktan geçer. Yaşanabilir temiz bir çevrede tüm insanlığa sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dileyerek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum"<br> DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU<br>2020-06-05 18:03:52<br>

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