Aracında 2 kilo uyuşturucu ele geçirilen DİSA-DER Başkanı tutuklandı

<br>VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde Van Dil Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (DİSA-DER) Başkanı C.A.'nın aracında yapılan aramada motor kısmına gizlenmiş 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Başkan C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Haziran 2020 günü uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Gevaş İlçesi Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol noktasında şüphe üzerine DİSA-DER Başkanı C.A'nın aracını durdurup arama yaptı. Yapılan aramada, aracın motor aksamına zulalanmış 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Tutuklanarak cezaevine konulan C.A.'nın ayrıca, hakkında 9 ayrı suçtan kaydının olduğu, terör örgütüne üyelik ve uyuşturucu suçlarından hakkında işlem yapıldığı tespit edilirken, konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:<br>"Yapılan araştırmada; C.A`nın 25.09.2019 tarihinde HDP´li belediye başkanları, HDP ve DBP yöneticileri, DTK üyelerinin katıldığı kongrede, Van Dil Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (DİSA-DER) birinci olağanüstü kongresinde yönetim kurulu başkanlığına seçildiği, C.A'nın dernek tüzel kişiliğini ve başkanlığını uyuşturucu ticaretini gizlemek için kullandığı belirlenmiştir. C.A'nın ayrıca hakkında 9 ayrı suçtan kaydının olduğu, terör örgütüne üyelik ve uyuşturucu suçlarından hakkında işlem yapıldığı tespit edilmiştir."<br>Açıklamada ayrıca, C.A`nın dernek başkanlığını yaptığı DİSA-DER'de adli makamlardan alınan karara istinaden bugün yapılan aramalarda ise bölücü terör örgütünü öven mahiyette (8) adet kitap ele geçirildiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN, (DHA)<br>2020-06-06 00:09:54<br>

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