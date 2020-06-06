Van kahvaltısı dünyaya açılıyor Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva: “Bu etkinlik; güneşin başkentinden dünyaya yaygınlaşacak, tarihsel bir iş birliğine ve mirasın paylaşımına sebep olur” Bak Hele Bak Kahvaltı Salonu İşletmecisi Fariz Gül: “Van Kahvaltısı kültürünü bütün dünyaya yaymak istiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van kahvaltısı dünyaya açılıyor Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva: “Bu etkinlik; güneşin başkentinden dünyaya yaygınlaşacak, tarihsel bir iş birliğine ve mirasın paylaşımına sebep olur” Bak Hele Bak Kahvaltı Salonu İşletmecisi Fariz Gül: “Van Kahvaltısı kültürünü bütün dünyaya yaymak istiyoruz”

İHA

Van Kahvaltısı, 7 Haziran Pazar günü sosyal medya üzerinde yapılacak olan etkinlikle dünyaya duyurulacak.

Van kahvaltısı dünyaya açılıyor Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva: “Bu etkinlik; güneşin başkentinden dünyaya yaygınlaşacak, tarihsel bir iş birliğine ve mirasın paylaşımına sebep olur” Bak Hele Bak Kahvaltı Salonu İşletmecisi Fariz Gül: “Van Kahvaltısı kültürünü bütün dünyaya yaymak istiyoruz”

Van Kahvaltısı, 7 Haziran Pazar günü sosyal medya üzerinde yapılacak olan etkinlikle dünyaya duyurulacak.
Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan "otlu peynir", yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen "karakovan balı", un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan "murtuğa" ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan "kavut" gibi 20 çeşit ürünün yer aldığı Van kahvaltısı, asırlardır kentin en önemli kültürel mirası olma özelliğini koruyor.
Van'da 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına öncülük eden Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), şimdi de Van Kahvaltısını dünyaya tanıtmak amacıyla 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 1 Haziran 2014 yılında dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasını kurarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başarmış bir kent olduklarını ifade ederek, bu tarihsel mirası, bu kültürel değeri bir aşama daha ileriyle taşımak üzere bir çalışmanın içerisine girdiklerini söyledi. 2014 yılından bu yana farklı bir aşamada kültürel bir miras olan Van Kahvaltısına dünyayı davet etmek üzere bir çalışma başlattıklarını vurgulayan Takva, “Bu yıl özellikle üç konu üzerinden şekillenen bir faaliyeti hayata geçiriyoruz. Bunlardan birincisi dünyanın korona virüs salgınıyla uğraştığı bir dönemde fark oluşturarak bu kültürel mirasımızı sosyal medya üzerinden dünyaya mal etme çabasıydı. Van TSO ve kentteki birçok sivil toplum örgütünün desteklediği bu etkinliği 7 Haziran 2020 tarihinde sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu yıl eğer bu sokağa çıkma yasağı olmamış olsaydı, hayatın olağan akışı içerisinde bunu büyük bir festival coşkusu içerisinde hayata geçirmenin çabası içerisinde olacaktık. Ama dünyaya baktığımız zaman şu anda birçok kent yoğun bir pandemi mücadelesi içerisindeyken, kentimizin sahip olduğu bu kültürel mirası dünyaya mal etme çabasını ben çok anlamlı bulduğumu ifade edeyim. Umuyor ve diliyorum ki 2021 yılında bu etkinlik; her yıl haziran ayının ilk pazar günü büyük bir coşkuyla yine şehrimizden start verilerek güneşin başkentinden dünyaya yaygınlaşacak, tarihsel bir iş birliğine ve mirasın paylaşımına sebep olur” dedi.

“Van Kahvaltısını, bütün dünyaya duyurmaya çalışacağız”
45 yıldır kahvaltı sektöründe hizmet verdiklerini ifade eden Bak Hele Bak Kahvaltı Sarayı İşletmecisi Fariz Gül ise Van Kahvaltısının bir kültürden geldiğini dile getirerek, “Bu yıl 1 Haziran itibariyle İskele Caddemizde şenlik havasında bir sofra kurulacak ve bütün halkla beraber kahvaltı günü kutlanacaktı. Fakat bu sene korona virüs nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Ama buna rağmen Van TSO Başkanı Necdet Takva ve yönetim kurulu üyeleri, 7 Haziran’ı en azından sosyal medya üzerinde yapılacak bir hareketle kutlayalım gibi bir projeyi başlattılar. Bizde bunu onaylıyoruz. İnşallah 7 Haziran Pazar günü saat 11.00’de Van Kahvaltısını, sosyal medya üzerinde bütün dünyaya duyurmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Van Kahvaltısının belli potansiyele sahip bir kahvaltı olduğunu ve amaçlarının bunu dünyaya tanıtmak olduğunu belirten Gül, “Biz bu kültürü ülke dışına bütün dünyaya yaymak istiyoruz. Van’da böyle bir kültürün var olduğunu, böyle bir kahvaltı güzelliğinin var olduğunu yaymaktır. Sosyal medya da bunun için uygun bir mecra. Bir anda çok hızlı bir yayılıma sahip olabiliyorsunuz. Asıl hedefimiz yıllar sonra bu günler kutlandığında, bu nerden çıktı diye sorulduğunda; “Bu Türkiye’de, Van’da çıktı’ diye Van adına bir etiket oluşturmaktır” diye konuştu.

“Van Kahvaltısının bir ayrıcalığı olmalı”
Açıklamalarında Van Kahvaltısında değişikliğe de gittiklerinin altını çizen Gül, “Kahvaltıda sınır olayı yoktur. Bugün bir patates cipsini de kahvaltı olarak sayabilirsiniz, sadece bir peyniri de kahvaltı olarak sayabilirsiniz. Bunun içinde geniş bir yelpaze söz konusu ama Van yöresine ait tescilli ürünlerden oluşan kahvaltımız mevcut. Biz bundan sonra Van Kahvaltısının ana ürünleri üzerinde bir sunum yapacağız. Bunun yanında isteyen müşterilerimiz yine serpme kahvaltı alabilirler. Fakat biz sunumumuzu bundan sonra bu minval üzerine götürmeye çalışıyoruz. Tabi olumlu tepkiler de alıyoruz. Çünkü Van Kahvaltısının bir ayrıcalığı olmalı diye düşünüyoruz. Bu ayrıcalığımız da varken, ürünlerimiz bize hasken, biz de bunu bundan sonra bu şekilde servis etmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda herkesten dünya kahvaltı günü etkinliğimize bir resim, bir söz ya da bir kahvaltı fotoğrafı ile destek vermelerini istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de ilk yeni dezenfektan
YEREL HABERLER Yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de ilk yeni ...
Van’da trafik kazası, 4 yaralı
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası, 4 yaralı
Van'da taziye ve ihlal sonucu 'vaka' sayısı arttı
YEREL HABERLER Van'da taziye ve ihlal sonucu 'vaka' sayısı arttı
Aracında 2 kilo uyuşturucu ele geçirilen DİSA-DER Başkanı tutuklandı
YEREL HABERLER Aracında 2 kilo uyuşturucu ele geçirilen DİSA-DER ...
Van Valiliğinden korona virüs açıklaması
YEREL HABERLER Van Valiliğinden korona virüs açıklaması
Van semalarında görsel şölen
YEREL HABERLER Van semalarında görsel şölen
Aracında uyuşturucu, başkanlığını yaptığı dernekte terörü öven kitap ele geçirildi
YEREL HABERLER Aracında uyuşturucu, başkanlığını yaptığı dernekte ...
Balık tutarken düştüğü Zilan Çayı'nda kayboldu (2)
YEREL HABERLER Balık tutarken düştüğü Zilan Çayı'nda kayboldu (2)
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Yeni yollar İpekyolu’na değer katıyor
YEREL HABERLER Yeni yollar İpekyolu’na değer katıyor
Van'da çevre farkındalığı için toplanan çöpler sergilendi
YEREL HABERLER Van'da çevre farkındalığı için toplanan çöpler ...
Çatak’ta vahşi çöp depolama sona erdi
YEREL HABERLER Çatak’ta vahşi çöp depolama sona erdi
Van Gölü'nden çıkan ilginç atıklar sergilendi
YEREL HABERLER Van Gölü'nden çıkan ilginç atıklar sergilendi
Van Valisi Bilmez'den doktorlara kahvaltılı teşekkür
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez'den doktorlara kahvaltılı teşekkür
Van'da anneleri öldürülen yavru kurtlar, Gaziantep'e gönderilecek
YEREL HABERLER Van'da anneleri öldürülen yavru kurtlar, Gaziantep'e ...
Vali Bilmez pandemi ekibiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Bilmez pandemi ekibiyle bir araya geldi
Van’da ’15 günlük’ yasaklama
YEREL HABERLER Van’da ’15 günlük’ yasaklama
Kardeşinin anısına 200 adet fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Kardeşinin anısına 200 adet fidanı toprakla ...
Van Gölü kıyısında sosyal mesafeli ikinci cuma namazı
YEREL HABERLER Van Gölü kıyısında sosyal mesafeli ikinci cuma namazı
Başkan Tanış: “Hoşap projesini başlatacağız”
YEREL HABERLER Başkan Tanış: “Hoşap projesini başlatacağız”
İpekyolu’nda kapsamlı pandemi denetimi
YEREL HABERLER İpekyolu’nda kapsamlı pandemi denetimi
Annesiz kalan sevimli tilki ve kurt yavruları koruma altında Kurt yavruları hayvanat bahçesine, tilki ise büyüdükten sonra doğaya bırakılacak
YEREL HABERLER Annesiz kalan sevimli tilki ve kurt yavruları koruma ...
Van Büyükşehir Belediyesi park bakımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi park bakımlarına devam ...
Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X