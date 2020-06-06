İranlının çantasındaki esrarı narkotik köpeği 'Resif' buldu

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<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği `Resif´ ile yapılan aramada, İran uyruklu yolcunun çantasında 1 kilogram esrar ele geçirildi. <br>Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında dün Erciş ilçesi Yukariakçagedik'te oluşturulan kontrol noktasında uygulama yaptı. Kontrol sırasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Resif' ile arama yapıldı. Resif'in tepki verdiği sırt çantası açıldığında ise 1 kilogram esrar ele geçirildi. Çantanın sahibi olan İran uyruklu yolcu gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-06 15:33:11<br>

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