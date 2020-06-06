Gevaş’ta 3 kilogram eroin ele geçirildi

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Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında 3 kilogram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gevaş ilçesine bağlı Balaban Yol Kontrol Noktasında şüpheli bir araçta ve sürücüsü üzerinde yapılan aramada aracın stepnesine bisiklet lastiği içerisine gizlenmiş vaziyette 3 kilo eroin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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