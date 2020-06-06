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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da bisiklet lastiği içinde 3 kilo eroin ele geçirildi

DHA

Van'da bisiklet lastiği içinde 3 kilo eroin ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş İlçesi´nde jandarma ekiplerini yaptığı yol kontrollerinde, bisiklet lastiği içerisinde 3 kilo eroin ele geçirildi, şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.<br>Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çalışmalar kapsamında, Gevaş'ın Balaban Yol Kontrol Noktasında şüpheli bir araçta arama yapıldı. Aramada bisiklet lastiği içerisine gizlenmiş 3 kilo eroin ele geçirildi. Şüpheli 1 kişi gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-06 18:09:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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