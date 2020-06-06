Van'da bisiklet lastiği içinde 3 kilo eroin ele geçirildi

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<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş İlçesi´nde jandarma ekiplerini yaptığı yol kontrollerinde, bisiklet lastiği içerisinde 3 kilo eroin ele geçirildi, şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.<br>Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çalışmalar kapsamında, Gevaş'ın Balaban Yol Kontrol Noktasında şüpheli bir araçta arama yapıldı. Aramada bisiklet lastiği içerisine gizlenmiş 3 kilo eroin ele geçirildi. Şüpheli 1 kişi gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-06 18:09:44<br>

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