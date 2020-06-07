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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkale’de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 35 kilogram toz esrar, 17 kilogram metamfetamin ve 2 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Başkale’de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 35 kilogram toz esrar, 17 kilogram metamfetamin ve 2 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nden Başkale ilçe merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi Mescit mevkiinde operasyon icra edildi. Kaçakçılara yapılan müdahale sonucunda 71 paket halinde 35 kilogram toz esrar, 17 kilogram metamfetamin ve 2 litre sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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