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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi

İHA

– Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 23 Şubat 2020 tarihinde Başkale'de meydana gelen depremde hasar gören mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, kalıcı konutların en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Vali Bilmez, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi

– Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 23 Şubat 2020 tarihinde Başkale’de meydana gelen depremde hasar gören mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, kalıcı konutların en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.
Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi’ne beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile gelen Vali Bilmez’i Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ve muhtarlar karşıladı. Özpınar Ortaokulunda muhtarlarla toplantı yapan Vali Bilmez, depremin hemen ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sabah saatlerinde meydana gelen depremden sonra aynı gün öğlen saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun deprem bölgesine gelerek incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Vali Bilmez, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Kısa sürede bölgeye geçici barınma için çadırların, ardından da konteynerlerin kurulduğunu hatırlatan Vali Bilmez, depremzede vatandaşların gıda ve sıcak yemek ihtiyaçlarının da en kısa sürede giderildiğini ifade etti.
Devletin hiç kimseyi mağdur etmediğinin altını çizen Vali Bilmez, hayvanı telef olan vatandaşların da gerekli desteği aldığını dile getirdi. Şimdi de kalıcı konutlar için çalışma başlatıldığını vurgulayan Vali Bilmez, “Deprem sonrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da depremzedeler için ne yapılmışsa Başkale ilçesindeki depremzedeler için de aynısının yapılması konusunda talimat verdi. Tüm kurumlarımız seferber olarak koordinasyon içerisinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yoğun bir çaba gösterdi. Depremin ilk saatlerinde panik yaşansa da kısa sürede bu hava yerini sükunete bıraktı. Depremzede vatandaşlarımızın da desteğiyle sorunlar hızla çözülerek talepler yerine getirildi” dedi.
Zor sürecin geride kaldığını ve pandemi nedeniyle biraz ertelenen hizmetlerin hızla yapılması için çalıştıklarını anlatan Vali Bilmez, şöyle konuştu:
“Şimdi kalıcı konutların yapılması için çalışıyoruz. Enkazlar kaldırıldı. Kısa sürede sizlerin evlerini yapıp teslim etmek istiyoruz. Hak sahipleri için 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle başvurular başlıyor. 2 aylık bir süre var. Bu süre içinde başvuru yapılmadığı taktirde hak sahipliği iptal ediliyor. Başvuruları hak sahipliği komisyonu değerlendirip onay verecek. Sizden istenen evraklarınızı kısa sürede tamamlayın. Çünkü ne kadar kısa sürede bu işlemleri tamamlarsak o kadar çabuk evlerin inşaatına başlayabiliriz. Özellikle yer seçimi konusunda muhtarlarımıza çok büyük görev düşüyor. Birlik beraberlik içinde yaralarımızı kısa sürede saralım. Bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz.”
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Türkiye’nin her yerinin kendileri için aynı olduğunu belirterek, “Elazığ’daki depremde ne yapıldıysa burada da aynısı yapıldı, yapılacak. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız zorluk, çözemeyeceğimiz sorun yoktur. Devletimiz dayanaklı evler yapmak için projeler hazırladı. Devletimize sahip çıkalım, elbirliğiyle sorunlarımızı çözelim” dedi.
Toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı ve AFAD İl Müdürü Osman Uçar da süreç hakkında bilgi verdi.
Toplantı, muhtarların talep ve isteklerini bildirmesiyle son buldu.
Başkale ilçesinde 23 Şubat 2020’de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde sınır mahallelerdeki evler hasar görmüş ve 10 kişi de hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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