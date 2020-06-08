Vali Bilmez, Sağlık Sokakta incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez, Sağlık Sokakta incelemelerde bulundu

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hastane Caddesi ile Akköprü Yolu'nu birbirine bağlayacak olan Sağlık Sokakta incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez, Sağlık Sokakta incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hastane Caddesi ile Akköprü Yolu’nu birbirine bağlayacak olan Sağlık Sokakta incelemelerde bulundu.
Beşyol Kavşağı’nda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltarak şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla Sağlık Sokakta başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı. Bir süre alanda gezen Vali Bilmez’e Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Halil İbrahim Ateş eşlik etti.
Vanlıların da yakından takip ettiği Sağlık Sokağı’ndaki çalışmaların tamamlanması ile birlikte Urartu Oteli’nin karşısındaki Sağlık Sokağı Akköprü yoluna bağlanarak Beşyol trafiğinin nefes alması sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldıran'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çaldıran'da bir mahalle karantinaya alındı
Çaldıran’da normalleşme süreciyle açılan iş yerleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Çaldıran’da normalleşme süreciyle açılan iş yerleri ...
Vali Bilmez, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Bilmez, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir ...
Uçan balıklar, izleyenlere görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Uçan balıklar, izleyenlere görsel şölen sunuyor
Van’da trafik kazası; 3 yaralı
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası; 3 yaralı
Yavru balıkların Van Gölü’ne göçü başladı
YEREL HABERLER Yavru balıkların Van Gölü’ne göçü başladı
Uçan balıklardan görsel şölen Suyun akışının tersine adeta uçarak göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Uçan balıklardan görsel şölen Suyun akışının tersine ...
AK Parti’li Gülaçar’dan teşekkür mesajı
YEREL HABERLER AK Parti’li Gülaçar’dan teşekkür mesajı
Van TSO’dan “Dünya Kahvaltı Günü” için teşekkür mesajı
YEREL HABERLER Van TSO’dan “Dünya Kahvaltı Günü” için teşekkür ...
Yaşlılar yine park alanlarını tercih etti
YEREL HABERLER Yaşlılar yine park alanlarını tercih etti
Van'da 7 Haziran, 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edildi
YEREL HABERLER Van'da 7 Haziran, 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edildi
Dünya Van kahvaltısını konuşuyor Van kahvaltısı sınırları aşıyor
YEREL HABERLER Dünya Van kahvaltısını konuşuyor Van kahvaltısı ...
Van'da metamfetamin ve esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da metamfetamin ve esrar ele geçirildi
Mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı
Prof. Dr. Aslan: “600 milyona yakın insan gıda güvenliğine bağlı olarak hastalanmaktadır”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aslan: “600 milyona yakın insan gıda ...
Başkale’de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Tamir ekibi at sırtında gidip, iş makinesinin arızasını giderdi
YEREL HABERLER Tamir ekibi at sırtında gidip, iş makinesinin ...
Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
At sırtında arızaya koştular
YEREL HABERLER At sırtında arızaya koştular
Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’dan "Dünya Kahvaltı Günü" mesajı
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’dan "Dünya Kahvaltı Günü" ...
(Özel) Kısıtlama kaldırılınca vatandaşlar Muradiye Şelalesi’ne akın etti Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması sonucu Muradiye Şelalesi’nde ziyaretçi yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER (Özel) Kısıtlama kaldırılınca vatandaşlar Muradiye ...
Diyanet-Sen Ayasofya’nın camiye çevrilmesini istedi
YEREL HABERLER Diyanet-Sen Ayasofya’nın camiye çevrilmesini istedi
Van'da bisiklet lastiği içinde 3 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da bisiklet lastiği içinde 3 kilo eroin ele ...
Gevaş’ta 3 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gevaş’ta 3 kilogram eroin ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X