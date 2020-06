Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan sabun üretiliyor

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) VAN'da yaşayan Murat Said Yaşar (62), Van Gölü suyunun özelliklerinden faydalanarak sabun üretti. Marka tescili olan sabunun yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor. <br>Tuzlu ve sodalı suyu ile dünyada ikinci, Türkiye'de birinci olan ve inci kefali balığının yaşam alanı olan Van Gölü'nün suyunda şimdi de sabun üretimine başlandı. Kentte Sabun Evi işleten 4 çocuk babası Murat Said Yaşar, Van Gölü'nü tanıtmak amacıyla, 8 yıl önce gölün tuzlu ve sodalı suyundan sabun üretimine başlamak için proje çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bölgede yetişen bitki türleri ve otlardan 8 çeşit sabun üreten Yaşar, sodyum klorür (tuz) ve sodyum karbonat (soda) bulunan Van Gölü suyu ile az miktarda sodyum hidroksit (kostik) ile zeytinyağı kullanarak 2 çeşit sabun ürettiğini söyledi. Yaşar, "Uzun süreden beri sabun imalatı yapıyoruz. Fakat 8 yıl önce Van Gölü suyundan sabun üretimi projesi başlattık. Bunu Ar-Ge çalışmalarıyla beraber yaptık ve bugüne getirdik. Şu anda Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan yaptığımız iki çeşit sabun var. Göldeki suda bin yıl önce de sabun yapılmış. Bunun sebebi de şu: Hem içinde Van Gölü suyu var, ardıç ağacının katranı var. Kitaplarda da geçiyor. Bin yıl önce ardıç katrarından sabun yapıldığı bilgileri var. Onun için biz de bunu yaptık. Fakat bunun yapımı bir müddet vaktimizi aldı. Bu sabun Van Gölü suyuyla beraber yapıldığı için özellikle deri hastalıkları, egzama, sedef hastalığı, sivilce gibi her türlü cilt hastalığına son derece iyi gelen bir sabun. Bunu denedik ve şimdi yapmaya başladık. İmalatlarımız Sağlık Bakanlığı'ndan da izinli. Jinda ve Semiramis diye iki markamız var. Bu markalar tescilli. Van Gölü suyunda üretilen sabunun üzerine Semiramis ya da Van Gölü ile ilgili bir şey yazmayı düşünüyoruz. Semiramis eski Urartu Kralı'nın karısının adıdır. Bu da Van ile ilintili bir isim. Bu üst başlık altında başka bir marka da koyabiliriz. Bunun yanında cilde iyi gelen Van Gölü suyundan defne sabunu yaptık. Bundan da çok memnunuz. Kullananlar da çok memnun. Daha önce diğer çeşit sabunları da yapıyorduk ve yapmaya da devam ediyoruz. Bıttım, çörek otu, lavanta, defne, ısırgan otu, çam katranı, keçi sütü ve eşek sütü olmak üzere 8 çeşit sabun üretiyoruz" dedi.<br>EN İYİ DEZENFEKTAN SABUNDUR<br>Hiçbir makine kullanmadan tamamen elle yapılan sabunların birinci aşamasının sır olduğunu anlatan Yaşar, "En iyi dezenfektan sabundur. Çünkü içine katılan sodyum hidroksit, yani malzemesi bu tür virüslerin düşmanıdır. Dezenfektanlar insanların cildini tahriş eder. Ama sabun yıkandıkça eller güzelleşir. Çünkü bunlar bitkisel yağlarla ve zeytinyağından yapıldığı için hem cildi hem elleri yumuşacık bırakır. Bu süreçte insanlar bu sabundan faydalandı. Sabunla ilgili projeleri Teknokentte yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.<br>1040 YILINDA ÜRETİLEN SABUNLAR İRAN'A İHRAÇ EDİLMİŞ<br>Dedesinin 1910 yılında sabun ürettiğini söyleyen Yaşar, " Bu sabunu Van Gölü suyundan yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ama ihtimalen göl suyundan yapmış olabilir. Ben dedemi görmedim. Babam da seferberlikten önce yapmış bu işi. Burada 1040 yılında Van'da göl suyundan sabun yapılmış. Devlet fakirlere dağıtmış, zenginlere satılmış. Fazla kalan sabunlar da İran'ın Hoy, Urumiye Tebriz gibi yerlere ihraç edilmiş. Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde Van Gölü suyunun özellikle deri için çok şifalı ve faydalı olduğu yer alıyor. Şu anda Van sabunda tanınmıyor. Bence Van Türkiye'deki bir numaralı sabun merkezi olabilir, suyu ve bitkilerinden dolayı. Dünya endemik bitkilerinin yüzde 23'ü Van bölgesinde. Devletin bu yönde teşvikleri var. Ancak bunlar üzerinde geniş bir çalışma yapmak lazım" ifadelerini kullandı.<br>DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-08 15:05:09<br>

