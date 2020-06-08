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Edremit Belediyesi kilitli parke taşı çalışmalarına start verdi Başkan İsmail Say: “Hedef 60 bin metrekare kilitli parke çalışması”

İHA

Van'ın Edremit Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte öncelik arz eden mahallelerdeki hizmetlerinin yanı sıra kilitli parke taşı çalışmalarına da start verdi.

Edremit Belediyesi kilitli parke taşı çalışmalarına start verdi Başkan İsmail Say: “Hedef 60 bin metrekare kilitli parke çalışması”

Van’ın Edremit Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte öncelik arz eden mahallelerdeki hizmetlerinin yanı sıra kilitli parke taşı çalışmalarına da start verdi.
Çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüten Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kilitli parke taşı çalışmalarına da başladı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın her mahallenin öncelik arz eden çalışmalarıyla hizmete başlanacağı talimatı kapsamında ilk kilit taşı çalışması da Kurubaş Mahallesi Afat Konutları’nın bulunduğu yolda start aldı. Sabah saatlerinde çalışmaların yapıldığı mahalleye gelen Başkan Say, burada mahalle sakinleriyle sohbet ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu. Beraberinde yardımcısı Ercan Karahan ve Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Say, Bozkaya’dan yolun son durumu ile ilgili bilgiler aldı. Çalışmalar sırasında kolları sıvayarak ekiplere taş döşeme çalışmalarında da yardım eden Başkan Say, ardından belediye personeliyle de sohbet etmeyi ihmal etmedi.

“Hedef 60 bin metrekare kilitli parke çalışması”
Kurubaş Mahallesi Muhtarı Nurullah Kumli’nin de hazır bulunduğu incelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Say, yaz döneminin başlamasıyla birlikte korona virüs sürecinden sonra saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Başkan Say, “Uzun bir süredir kilitli parke taşı sıkıntısı olan Kurubaş Mahallesi’nde start verdik. Mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte ilk taşı bıraktık ve hayırlı olsun diyoruz. Bu mahallemizden sonra kırsalda bulunan birkaç mahallemizi de program içerisinde aldık. Edremit Belediyesi olarak, inşallah hayat standartlarını arttırmaya devam edeceğiz. Sadece burada 16 bin metrekare çalışmamız var ama bu yıl toplamda 60 bin metrekare bir çalışmamız olacak. Her yıl program dahilinde bu şekilde 56 mahallemizi tamamlayacağız” dedi.
Kurubaş Mahallesi Muhtarı Nurullah Kumli de sözlerine Başkan Say’a teşekkür ederek başladı. Çok güzel bir çalışmanın yapıldığını vurgulayan Kumli, birçok sokaklarının parke taşı ile döşendiğini belirtti. Edremit Belediyesinin ilerleyen zamanlarda da kalan sokaklarını da tamamlayacaklarını vurgulayan Kumli, mahallelerinde güzel çalışmaların yapıldığını kaydetti.

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