Van’da yarım asırdır susuz olan mahalle suya kavuşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da yarım asırdır susuz olan mahalle suya kavuşuyor

İHA

Van'da yarım asırdır susuz köy olarak bilinen Kuşdağı Mahallesi, büyükşehir belediyesinin çalışmaları sonucu arazi suyuna kavuşuyor.

Van’da yarım asırdır susuz olan mahalle suya kavuşuyor

Van’da yarım asırdır susuz köy olarak bilinen Kuşdağı Mahallesi, büyükşehir belediyesinin çalışmaları sonucu arazi suyuna kavuşuyor.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs salgınından sonra artan tarımsal destek hizmetleri, bölgede tarım ve hayvancılıkta adeta devrim oluşturuyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla kırsal mahallelerde başlatılan tarım seferberliği kapsamında bir mahallenin daha arazi sulama çilesi sona eriyor. Gürpınar ilçesine bağlı Kuşdağı Mahallesi’nde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçilikle uğraşan vatandaşların arazi sulama sıkıntılarına çare oldu.
Bölgede adı ‘Susuz köy’ olarak da bilinen 86 hane ve 520 nüfusa sahip Kuşdağı Mahallesi’nin yaklaşık 60 yıldır süren arazi suyu hasreti artık sona erdi. Bu yıl yatırım programına alınan gölet ve sulama kanallarında bakım, onarım ve temizleme çalışmaları devam ediyor.
Yıllardır arazi sulamasında büyük sorunlar yaşadıklarını ve hiçbir zaman istedikleri üretimi yapamadıklarını ifade eden Kuşdağı Mahalle Muhtarı Şahabettin Irtak, atıl durumda olan göleti yeniden canlandıracak olan Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Göletin 1963’lü yıllarda o dönemin imkânları doğrultusunda yapıldığını ve o günden bu yana temizlenmediğini belirten Muhtar Irtak, yarım asrı aşkın bir süreden sonra hizmet gördüklerini söyledi. Irtak, ‘‘Valimizin talimatıyla burada çalışma başladığını gördük. Daha önce tarım yapamıyorduk. Kanal yok, gölet yok. Su olmadığı için yonca bile ekemiyoruz. Koyunlarımıza yemi dışarıdan alıyoruz. Tamamlanan proje ile 50 bin hektar arazi yeniden sulanacak. İşte bizde o zaman şeker pancarı, mısır, soya fasulyesi gibi birçok ürün ekeriz. İnşallah, mahallemiz artık susuz kalmayacak’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'yle bağlantılı katipler ile infaz koruma memurlarına operasyon
YEREL HABERLER FETÖ'yle bağlantılı katipler ile infaz koruma ...
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan sabun üretiliyor / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan sabun ...
Van’da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Van’da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
Edremit Belediyesi kilitli parke taşı çalışmalarına start verdi Başkan İsmail Say: “Hedef 60 bin metrekare kilitli parke çalışması”
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi kilitli parke taşı çalışmalarına ...
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan sabun üretiliyor
YEREL HABERLER Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan sabun ...
Başkale'de depremzedelere yapılacak kalıcı konutlar için başvurular başlıyor
YEREL HABERLER Başkale'de depremzedelere yapılacak kalıcı konutlar ...
(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla Gevaş’ta üretim seferberliği Çiftçi Emrettin İpekten: “Destek vermeleri halinde daha çok üretim ve daha çok istihdam sağlarız”
YEREL HABERLER (Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla Gevaş’ta ...
Vali Bilmez, Sağlık Sokakta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Bilmez, Sağlık Sokakta incelemelerde bulundu
Çaldıran'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çaldıran'da bir mahalle karantinaya alındı
Çaldıran’da normalleşme süreciyle açılan iş yerleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Çaldıran’da normalleşme süreciyle açılan iş yerleri ...
Vali Bilmez, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Bilmez, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir ...
Uçan balıklar, izleyenlere görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Uçan balıklar, izleyenlere görsel şölen sunuyor
Van’da trafik kazası; 3 yaralı
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası; 3 yaralı
Yavru balıkların Van Gölü’ne göçü başladı
YEREL HABERLER Yavru balıkların Van Gölü’ne göçü başladı
Uçan balıklardan görsel şölen Suyun akışının tersine adeta uçarak göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Uçan balıklardan görsel şölen Suyun akışının tersine ...
AK Parti’li Gülaçar’dan teşekkür mesajı
YEREL HABERLER AK Parti’li Gülaçar’dan teşekkür mesajı
Van TSO’dan “Dünya Kahvaltı Günü” için teşekkür mesajı
YEREL HABERLER Van TSO’dan “Dünya Kahvaltı Günü” için teşekkür ...
Yaşlılar yine park alanlarını tercih etti
YEREL HABERLER Yaşlılar yine park alanlarını tercih etti
Van'da 7 Haziran, 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edildi
YEREL HABERLER Van'da 7 Haziran, 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edildi
Dünya Van kahvaltısını konuşuyor Van kahvaltısı sınırları aşıyor
YEREL HABERLER Dünya Van kahvaltısını konuşuyor Van kahvaltısı ...
Van'da metamfetamin ve esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da metamfetamin ve esrar ele geçirildi
Mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı
Prof. Dr. Aslan: “600 milyona yakın insan gıda güvenliğine bağlı olarak hastalanmaktadır”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aslan: “600 milyona yakın insan gıda ...
Başkale’de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X