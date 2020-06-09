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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Arvas: “Arıtma tesisi Van Gölü’ne can simdi olacak”

İHA

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve beraberindeki heyetle yapımı devam eden Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Arvas: “Arıtma tesisi Van Gölü’ne can simdi olacak”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve beraberindeki heyetle yapımı devam eden Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Milletvekili Arvas, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında temeli atılan Van Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin en son teknoloji ile tasarlandığını belirterek, Türkiye’nin en teknolojik atık su arıtma tesislerinden biri olacağını belirtti. Arvas, “Yaklaşık maliyeti 150 milyon TL olan tesisin 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olan Van Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi yatırımı ikinci kademe ile birlikte 2046 yılına kadar 1 milyon 50 bin nüfusa yetecek kapasitededir” dedi.
Arvas, yaklaşık 30 yıl önce Van Gölü sahilinde yaptırılan Van atık su arıtma tesisinin kapasite ve teknolojik yetersizlikler nedeniyle randıman veremediğini ve dolayısıyla tonlarca suyun her gün göle bırakılarak doğal yaşamı ve çevreyi olumsuz etkilediğini söyledi. Arvas, “Atıkların dönüştürülmeden ve temizlenmeden Van Gölü’ne bırakılması hem ekolojik dengeyi bozuyor hem de insan sağlığına büyük zararlar veriyor. Bu proje sayesinde yapılacak olan kapsamlı arıtma hem insanlık adına hem de tüm canlılar adına önemli bir adım olacaktır. Van merkezde atık suların yüzde 75'i hiç arıtılmadan göle akmaktadır. Proje ile birlikte merkez ilçeler olan İpekyolu, Tuşba ve Edremit’in bir kısmını içine alacak şekilde sular arıtılarak göle bırakılacak ve kirliliğin önüne geçilecektir. Türkiye’nin en büyük iç havzalarından biri olan Van Gölü’nün kirlenmesinde nüfus artışı, düzensiz yapılaşma, yetersiz kanalizasyon hizmeti ve erozyon temel sebeplerdendir. Van Gölü Havzası’nda bulunan göl kıyısında yaklaşık 1 milyon 500 nüfus yaşamaktadır. Yıllardan beri çözülemeyen kanalizasyon sorunu, evsel ve katı atıkların Van Gölü’ne bırakılması gibi çevresel sorunlar sahip olduğumuz ve sorumlusu bulunduğumuz doğal dünya mirasını felakete sürüklemiştir. Dünyada eşi ve benzerine az rastlanır bir doğal miras olan Van Gölü’ne can simidi olacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, AK Parti’nin imzası niteliğindedir. Bugüne kadar insanoğlunun marifeti ve sorumsuzluğuyla can çekişen Van Gölü, inşallah bu devasa yatırımla kurtarılacaktır” ifadelerini kullandı.
“Van Gölü Havzası arayıp da bulunamayacak kadar güzel ve vazgeçilmeyecek kadar değerli bir coğrafyadır” diyen Arvas, şöyle dedi:
“Çevresinde Urartular, Huriler, Asurlar, Persler, Selçuklular, Karakoyunlular, Osmanlılar gibi değişik medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yapmış Van Gölü Havzası, aynı zamanda tarihi ve kültürel bir mirastır. Tarihin ve kültürün iç içe geçtiği tabiatıyla ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Van Gölü, yaklaşık 200 bin yıllık doğal mirası ile dünyanın ender göllerinden birisidir. 3 bin 713 metrekare alanı ile ülkemizin en büyük, dünyanın da en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, tarih öncesi çağlardan beri etrafında ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin izlerini binlerce yıl geçmesine rağmen kendi bünyesinde büyük bir zenginlik olarak saklamayı başarabilmiştir. Van, insanlık tarihinin su kaynakları ile ne denli bağlantılı olduğu bilinmektedir. Tarihi tecrübelerle su kaynaklarının korunması önem arz etmektedir. Van Gölü Havzası arayıp da bulunamayacak kadar güzel ve vazgeçilmeyecek kadar değerli bir coğrafyadır. Bu hassasiyet ve mesuliyet ile milletvekili seçildikten sonra ilk iş olarak ekolojik dengesi hızla bozulan Van Gölü’nü kurtarmak amacıyla Van Gölü Havzası’nda sutoprakinsan ilişkilerinin yeniden düzenleyecek bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan AK Parti Grup Başkanlığımıza sunduk. Bu taslak çalışmamızı Cumhurbaşkanımıza da arz ettik ve desteklerini talep ettik. Konu ile ilgili Bakanlıklardan görüşler alındı. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Van Gölü Havzası’na özgü bir kanun yerine tüm havzalarımızdaki su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin daha kapsamlı bir düzenleme olan Su Kanunu taslağının içinde değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili bir görüş belirtti. Konu gündemimizde olmakla birlikte çalışmalarımız devam etmektedir. Yaşadığımız coğrafyada sahip olduğumuz Van Gölü, bizlere çeşitli avantajlar sağladığı gibi sorumluluklarda yüklemektedir. Bu anlayış ile Van Gölü’nü korumak ve gelecek nesillere temiz bırakmakla yükümlüyüz. Merkez ileri biyolojik atık su arıtma tesisi de bu açıdan son derece değerli ve önemlidir. Bu yatırımın ilimize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Van Valisine, Büyükşehir Belediye Başkanlığı VASKİ Genel Müdürüne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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