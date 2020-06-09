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Hain saldırıda yaralanan işçiler olay anını anlattı Abdullah Dokuz isimli yaralı: “Onların gerçek yüzünü gördük” “Sivil halkın canına kast etmekle olmuyor bu işler” “İyileşirsem o yolu tekrar yapacağım”

İHA

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan işçiler, PKK terör örgütünün gerçek yüzünü gördüklerini ve iyileştiklerinde o yolu tekrar yapacaklarını söyledi.

Hain saldırıda yaralanan işçiler olay anını anlattı Abdullah Dokuz isimli yaralı: “Onların gerçek yüzünü gördük” “Sivil halkın canına kast etmekle olmuyor bu işler” “İyileşirsem o yolu tekrar yapacağım”

Van’ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan işçiler, PKK terör örgütünün gerçek yüzünü gördüklerini ve iyileştiklerinde o yolu tekrar yapacaklarını söyledi.
Dün akşam saatlerinde Çatak ilçesinin Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası yolunda çalışma yapan işçilerin servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 işçi şehit olurken 9 işçi de yaralanmıştı. Şehitler için bugün Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tören düzenlenirken, patlamada yaralananlar ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu, 7 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
10 arkadaşıyla beraber iş bitiminde minibüsle Çatak’a geldikleri sırada PKK tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralandığını ifade eden Ali Dülek, “Yola bomba döşemişler. Geçişimiz sırasında patlattılar. O sırada kendimizden geçmiştik. Sonra kendimize geldiğimizde arkadaşlarımızı çıkarmaya çalıştık. Sonra olay yerine gelen helikopterlerle bizi hastaneye getirdiler” dedi.
Patlamada ayağından yaralanan Abdullah Dokuz isimli işçi ise “Kato Dağı’nda 25 günlük bir yol çalışmamız var. İş paydosunda 10 arkadaşla birlikte servisimize bindik. 56 kilometre ileride yola döşenen patlayıcı infilak etti. Patlayıcı minibüsün ön tarafına isabet etti ve minibüs havaya uçtu. Hepimiz orada şuurumuzu kaybettik. Ben biraz erken uyandım, dışarı çıkmaya çalıştım. Arkadaşlarımı camı kırarak kurtardım. Önde oturan iki arkadaşımız şehit olurken, minibüs şoförü ise ağır yaralandı. Diğer arkadaşlarımız da çeşitli yerlerinden yaralandı” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 15 gündür aynı yolu kullandıklarını anlatan Dokuz, “Sürekli o yolu kullanıyorduk. Yaptığımız topraklı yola tuzak kurmuşlardı. Burada onların gerçek yüzlerini gördük. Sivil halkın, zararsız halkın canına kastetmekle olmuyor bu işler. İyileşirsem bir daha o yolu yapacağım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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