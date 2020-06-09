Çaldıran Devlet Hastanesi inşaatı yüzde 95 tamamlandı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, inşaatı bitme aşamasına gelen Çaldıran Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, beraberindeki Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz ve Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Taman ile Çaldıran ilçesinde 89 bin metrekare alanda 14 bin metrekare kapalı alana sahip olan 75 yataklı devlet hastanesinin inşaatında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Müdür Doç. Dr. Sünnetçioğlu, sağlıkta çok önemli değişimler gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Yapılan yatırımlardan dolayı hükümetimize, Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl içinde ilçelerimizde sağlık tesislerimizin inşaat çalışmaları tamamlanmış olacak ve bu anlamda nüfus yoğunluğu bakımında Van’ın büyük ilçeleri arasında yer alan Çaldıran ilçemiz, bundan sonra buradaki vatandaşımız tüm hizmetleri kendi devlet hastanesinde alacak, başka il ve ilçelere gitmeye ihtiyaç duymayacak. Sözleşmeye göre 18 ayda bitmesi planlanan hastane inşaatının yüzde 95’i tamamlanarak Çaldıranlı vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak” dedi.

Mevcut devlet hastanesini de ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulunan Sünnetçioğlu, Hastane Başhekimi Dr. Çetin Okumuş, Hastane Müdürü Erhan Gökhan’dan ihtiyaç ve talepleri dinleyerek hastane çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu, daha sonra Özalp ilçesinin Sağmalı ve Tuşba ilçesinin Gedibulak mahallelerindeki aile sağlık merkezlerini ziyaret etti.

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