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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PKK'nın şehit ettiği işçiler, son yolculuklarına uğurlandı

DHA

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN´ın Çatak ilçesi ile Siirt´in Pervari ilçesi arasında bulunan Belbuka bölgesinde, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan yol yapım işçileri Murat Yağdıran (60) ve Emrah Baran (32) gözyaşları içinde toprağa verildi. Murat Yağdıran'ın dayısı Halil Taş, "Ekmeğinin peşinde olanlara kurşun sıkılır mı?" diyerek tepki gösterdi. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çatak-Pervari Karayolu'nun 25'inci kilometresinde bulunan Narlı ile Övecek Mahalleleri yakınındaki dağlık Belbuka Yaylası bölgesinde meydana geldi. Yol...

PKK'nın şehit ettiği işçiler, son yolculuklarına uğurlandı

<br>Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN´ın Çatak ilçesi ile Siirt´in Pervari ilçesi arasında bulunan Belbuka bölgesinde, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan yol yapım işçileri Murat Yağdıran (60) ve Emrah Baran (32) gözyaşları içinde toprağa verildi. Murat Yağdıran'ın dayısı Halil Taş, "Ekmeğinin peşinde olanlara kurşun sıkılır mı?" diyerek tepki gösterdi.<br>Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çatak-Pervari Karayolu'nun 25'inci kilometresinde bulunan Narlı ile Övecek Mahalleleri yakınındaki dağlık Belbuka Yaylası bölgesinde meydana geldi. Yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracı, Çatak ilçe merkezine giderken,  PKK´lı teröristlerin daha önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada servis aracında bulunan Murat Yağdıran ve Emrah Baran, olay yerinde şehit oldu, 8 işçi de yaralandı.<br>İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Cenazeler ve yaralılar helikopterlerle önce Çatak Devlet Hastanesi´ne, ardından da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Patlamanın meydana geldiği bölgede ise hava destekli operasyon başlatıldı.<br>Şehit yol işçileri Murat Yağdıran ve Emrah Baran için bugün Dursun Odabaşı Tıp Merkezi karşısında bulunan helikopter pistinde tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr.  Ümit Haluk İliklerden ile ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve şehit yakınları katıldı.<br>Tören öncesi alana gelen ailler şehitlerin fotoğraflarına bakıp, dakikalarca ağladı. <br>Yağdıran ve Baran'ın Türk bayraklarına sarılı tabutları tören alanına getirildiği anda ise gözyaşları sel oldu. Saygı duruşu ve şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan tören sırasında şehitlerin yakınları sinir krizi geçirdi. <br>EKMEĞİNİN PEŞİNDE OLANLARA KURŞUN SIKTILAR<br>Şehit Murat Yağdıran'ın dayısı Halil Taş, "Şehitlerin ölmediğini biliyoruz. Şehitler asla ölmez. Vatanda bölünmez. Benim yeğenim ekmek peşindeydi. Ekmeğinin peşinde olanlara kurşun sıkılır mı? Askere, vatana kurşun sıkılır mı? Asla sıkılmaz. Sıkanların Allah belalasını versin. Allah bu zulmü kabul etmesin inşallah. Acımız çok büyük" diye konuştu.   <br>Törenin ardından evli ve 5 çocuk babası Murat Yağdıran Yumrutpe Mahallesi'nde, evli ve 1 çocuk babası Emrah Baran da Altıntepe Mahallesi'nde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN<br>2020-06-09 11:57:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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