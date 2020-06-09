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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesinden 13 ilçede yol çalışması

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede stabilize yol, reglaj, menfez ve yol iyileştirme çalışması yürütüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden 13 ilçede yol çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede stabilize yol, reglaj, menfez ve yol iyileştirme çalışması yürütüyor.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından belediyenin öz kaynaklarıyla 13 ilçede yaklaşık 60 kilometre stabilize, genişletme, iyileştirme, reglaj ve menfez çalışmaları yapılıyor. Edremit ilçesindeki çalışmalarını tamamlayan ekipler, diğer ilçelerde ise çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İş sezonunun başlamasıyla çalışmalarına hız veren Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gürpınar ilçesi Topyıldız ve ÇörekliÜçgenCevizalan grup yolları, Beşbudak ile Savacık mahallerinde yol genişletme ve iyileştirme çalışması, Saray ilçesi Kuruca ve Keklikdüzü mahallelerinde genişletme ve reglaj çalışması, Çatak Sırmalı, Kaçit ve Çardak mahallende menfez, genişletme ve düzenleme çalışması, Özalp ilçesi Gültepe Mahallesi yol düzelme ve menfez çalışması, İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahalle yolu iyileştirme çalışması, Çaldıran KılavuzKuskunkıran grup yolu ve Ayrancılar Mahallesi’nde yol genişletme ve iyileştirme çalışması, Bahçesaray ilçesi Akyayla Mahalle yolu genişletme ve iyileştirme çalışması, Muradiye ilçesi KuşçuDağören grup yolu, Ünseli ve Gülçimen yolu genişletme ve reglaj çalışması, Gevaş ilçesi Bağlama, Yoldöndü ve Barışık mahalle yolları stabilize ve iyileştirme çalışması, Başkale ilçesi Azıklı, Kızılca ve Geçitvermez mahalleri stabilize ve reglaj çalışması, Erciş ilçesi Pay, Aşağı Çökek ve Yankıtepe mahalleleri genişletme ve iyileştirme çalışması, Tuşba ilçesi Aşıt Mahalle yolunda da genişletme ve iyileştirme çalışması yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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