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Çatak Belediye Başkanı: Yapılan yol, PKK'nın geçiş noktasında

DHA

ÇATAK(Van), (DHA)VAN'ın Çatak ilçesinin Belbuka bölgesinde, PKK'lı teröristler el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırı sonrası açıklama yapan Çatak Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan, yaşanan saldırının terör örgütünün son çırpınışları olduğunu söyledi. Şeylan, hizmetlerin süreceğini belirterek, ''Saldırının yaşandığı bölge, PKK'nın geçiş noktası olduğu için ve rahat gelip gidemeyecekleri için bu tür eylemleri yapmaya çalışıyorlar. Bu tür eylemler bizi yıldıramayacak. Biz yine hizmetimize devam edeceğiz" dedi. Çatak-Pervari karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Narlı ile Övecek...

Çatak Belediye Başkanı: Yapılan yol, PKK'nın geçiş noktasında

<br>ÇATAK(Van), (DHA)VAN'ın Çatak ilçesinin Belbuka bölgesinde, PKK'lı teröristler el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırı sonrası açıklama yapan Çatak Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan, yaşanan saldırının terör örgütünün son çırpınışları olduğunu söyledi. Şeylan, hizmetlerin süreceğini belirterek, ''Saldırının yaşandığı bölge, PKK'nın geçiş noktası olduğu için ve rahat gelip gidemeyecekleri için bu tür eylemleri yapmaya çalışıyorlar. Bu tür eylemler bizi yıldıramayacak. Biz yine hizmetimize devam edeceğiz" dedi.<br>Çatak-Pervari karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Narlı ile Övecek mahallelerinin yakınındaki dağlık Belbuka Yaylası bölgesinde yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracı, Çatak ilçe merkezine gelirken, PKK'lı teröristlerin daha önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlamada servis aracında bulunan Murat Yağdıran ile Emrah Baran olay yerinde şehit olurken 8 işçi de yaralandı.<br>`YAPILAN YOL PKK´NIN GEÇİŞ NOKTASI ÜZERİNDE´<br>Van'da şehit işçiler için düzenlenen törene katıldıktan sonra ilçeye dönen Belediye Başkanı Şeylan, yaşanan saldırı olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şeylan, tek amacı bölge halkına hizmet götürmek olan sivil işçilere karşı yapılan alçakça saldırıyı düzenleyen bölücü terör örgütü PKK'yı lanetlediğini belirterek, şunları söyledi: <br>"Çatak'ın güney tarafına hiç hizmet yapılmadığı için biz şu anda oraya hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz için PKK terör örgütü engel çıkartıyor. Ama biz bu engeli yıllardır aştık, aşmaya da devam edeceğiz. Hiç kimse bizi bu hizmetten vazgeçiremeyecek. Bunların son çırpınışlarıdır, bunu herkes biliyor. Şu anda yapılan yol ve üs bölgesi PKK´nın geçiş noktası üzerinde olduğu için, yani rahat gelip gidemeyecekleri için bu tür eylemleri yapmaya çalışıyorlar. Bu tür eylemler bizi yıldıramayacak. Biz yine hizmetimize devam edeceğiz. Biz burada var olduğumuz sürece bütün Çatak halkının yanında olacağız ve hizmetlerimize davam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, Allah ailelerine sabır versin, yaralı olan arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." DHA-Genel Türkiye-Van / Çatak Hüdayi GÜMÜŞ<br>2020-06-09 16:35:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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