<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) VAN'ın İpekyolu ilçesinde bulunan ve 453 kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bu kararın bölgede turizmin gelişmesinde ve doğanın korunması anlamında önemli bir karar olduğunu söyledi.<br>Van'ın İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan ve Van Gölü'nün 20 kilometre doğusunda yer alan Erçek Gölü, flamingolar ve eşsiz manzarası ile görenleri adeta büyülüyor. 453 kuş türünü havzasında barandıran göl, Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Kararın ardından, Erçek Gölü dronla havadan görüntülendi.<br>İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü'nün kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi kararının önemli bir karar olduğunu belirterek, "Bu kararın alınmasında emeği geçen Tabiat Varlıları Koruma Kurulu İl Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´na ve kararın onaylanmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Hakikaten Erçek Gölü, kuş çeşitliliği ile gerek doğal güzellikleri itibarı ile bölgenin kuş cenneti konumunda. Biz de belediye olarak bu koruma kararına istinaden bölgede üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğiz. İlimize, ilçemize bölgemize hayırlı olsun" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-09 17:20:56<br>

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