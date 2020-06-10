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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erçek Gölü ve çevresi koruma altına alındı

İHA

Van Gölü'nün 20 kilometre doğusunda yer alan ve bölgenin kuş bakımından en zengin alanı konumundaki Erçek Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Resmi Gazete'de yayımlanan 2632 sayılı kararla "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Erçek Gölü ve çevresi koruma altına alındı

Van Gölü’nün 20 kilometre doğusunda yer alan ve bölgenin kuş bakımından en zengin alanı konumundaki Erçek Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Resmi Gazete'de yayımlanan 2632 sayılı kararla “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil ve ilan edildi.
Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Tabiat Varlıkları Van Bölge Komisyonunun altı ilden sorumlu olduğunu ifade ederek, bu anlamda bölgenin çok fazla tescillenecek bir alana sahip olduğunu söyledi. Van Bölge Komisyonunun düzenlenen raporlar doğrultusunda tescil dosyalarını hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdiğini belirten Atlı, “Dün akşam Cumhurbaşkanımızın imzasından çıkan ve Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Erçek Gölü ve çevresi bizim bu sene tescillemiş 34’üncü yerimiz oldu. Bununla birlikte yine Van Bölge Komisyonumuza bağlı Madavans Vadisi ve Ahlat sazlıkları da tescillendi” dedi.
Erçek Gölü’nün Van’ın ikinci büyük gölü olduğuna değinen Atlı, “Erçek Gölü’nün en önemli özelliği, kuş göç yolları üzerinde olması ve ülkemizin en önemli sulak alanlarından birisi olmasıdır. Şu an tescillediğimiz alan 140 milyon metrekare olup, bununla ilgili daha önce yapılan çalışmalarda çok sayıda bitki ve hayvan türü tespit edilmiştir. Bunun yanında önemli bir sulak alan olması, kuşların göç yolu üzerinde olması sebebiyle de çok sayıda flamingonun gelip günlerce burada konakladığını biliyoruz. Buranın en önemli özelliği, tescillendikten sonra turizme kazandırılacak olmasıdır. Bu anlamda özellikle kuş gözlemciliği, turizm potansiyeli açısından çok yüksek potansiyele sahiptir” ifadelerini kullandı.
Tescillenen alanlarda koruma amaçlı imar planlarının düzenleneceğini belirten Atlı, “Öncelikle bu tescillediğimiz alanların tescil dosyalarını ilgili kurumlara bildirmemiz gerekiyor. Bunun dışında ilgili belediyeler ve yerel yönetimlerden buranın koruma amaçlı imar planlarının düzenlenmesini talep edeceğiz. Bu koruma amaçlı imar planı doğrultusunda burada korumaya yönelik, turizme yönelik yapılacak çalışmaların bir adımı atılmış olacak. Ben alınan bu kararın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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