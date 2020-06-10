Başkan Sabırlı’dan hain terör saldırısına kınama

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Çatak ilçesinde meydana gelen hain terör saldırısını kınadı.

Çatak ilçesinde yol çalışması yapan sivil servis aracına PKK terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınayan Sabırlı, “Van’ın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan sivil servis aracına bölücü terör örgütü mensuplarınca EYP ile düzenlenen saldırıda 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı. Amaçları evlerine, yuvalarına ekmek götürmek olan kardeşlerimize yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yıllarca coğrafyamızda kan, gözyaşı ve huzursuzluğu yaymak isteyen zihniyeti şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı işçilerimize acil şifalar, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.