Erciş Belediyesinden yol yapım çalışması

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından merkez ve kırsal mahallelerde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
İlçenin Gölağzı, Hacıkaş, Çakırbey, Gökoğlan, Akbaş, Kızılören, Sabanbüken, Yılanlı, Söğütlü, Topraklı, Bucakönü, Karlıyayla, Akçayuva, Evbeyli, Pınarlı, Kırkpınar, Çatakdibi, Kışla, Salihiye, Alkanat, Latifiye, Örene, Camikebir, Tekevler mahalleleri ile Süleyman mezrasında yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 115 bin metrekare kilitli parke taşı döşenmesi hedefleniliyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında Gölağzı, Hacıkaş mahalleleriyle Süleyman mezrasında çalışmalar tamamlanırken, diğer mahallelerde de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.