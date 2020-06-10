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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşba’da mahalleler tek tek modern görünüme kavuşturuluyor

İHA

Van'ın Tuşba Belediyesi, ilçeye güzel bir görünüm kazandırmak ve halkın modern bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için kırsal mahallelerde başlattığı kilit parke taşı çalışmalarını sürdürüyor.

Tuşba’da mahalleler tek tek modern görünüme kavuşturuluyor

Van’ın Tuşba Belediyesi, ilçeye güzel bir görünüm kazandırmak ve halkın modern bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için kırsal mahallelerde başlattığı kilit parke taşı çalışmalarını sürdürüyor.
“Merkez mahallelerde ne varsa kırsal mahallelerde de o olacak” sloganıyla çalışmalarını yürüten Tuşba Belediyesi, kırsal mahalleleri tek tek modern görünüme kavuşturuyor. İlçenin en büyük kırsal mahallelerinden biri olan Ermişler ile Adıgüzel mahallelerinde başlattığı kilit parke taşı çalışmalarını kısa bir sürede tamamlayan Tuşba Belediyesi ekipleri, Çakırbey Mahallesi’nde yürüttüğü çalışmanın da sonuna gelindi. Çakırbey Mahallesi’nde yürütülen kilit parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, mahallelerde yürüttükleri kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra yayaların da rahat yürüyebilmeleri için kaldırım yaptıklarını ifade etti. Bu yılki kilitli parke taşı çalışmalarını ilk etapta Tuşba Kaymakamlığı Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından sağlanan bir milyonluk destek ile Ermişler, Adıgüzel ve Çakırbey mahallelerinde başlattıklarını söyleyen Başkan Akman, 40 bin metrekare civarında kilitli parke taşı döşediklerini ifade etti. Bu 3 mahallenin modern bir görünüme kavuştuğunun altını çizen Başkan Akman, “Hükümetimizin verdiği desteklerle çalışmalarımızı her mahallemize eşit bir şekilde götürmek için hazırladığımız plan doğrultusunda yürütüyoruz. İnşallah birkaç yıl içinde 10’u merkez olmak üzere toplam 69 mahallemizde kilitli parke taşı çalışmasını tamamlayarak güzel bir görünüme kavuşturacağız. Halkımızın ayağını yazın tozdan ve kışın çamurdan kurtaracağız” dedi.

“Bizler koltuk sevdalısı değiliz”
Kilitli parke taşı çalışmasının yapıldığı Adıgüzel Mahallesi’nin 40, Ermişler Mahallesi’nin 55 ve Çakırbey Mahallesi’nin ise ilçe merkezinden 60 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Başkan Akman, “En uzak mahallemizin yollarına dahi kilitli parke taşı döşüyoruz. Allah’ın izniyle kilitli parke taşı döşenmeyen hiçbir mahallemiz kalmayacak. Devletimizin destekleri ile tüm mahallelerimize eşit ölçüde hizmet götürüyoruz ve götürmeye de devam edeceğiz. Bizler halkımıza hizmet için geldik. Bizim yaptığımız gönül belediyeciliğidir. Bizler koltuk sevdalısı değiliz” şeklinde konuştu.
Mahallelerinin çok güzel bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Çakırbey Mahalle Muhtarı Arif Şevgin ise verilen hizmetten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Allah devletimize zeval vermesin. Valimize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İlçe merkezinden 60 kilometre uzakta bulunan mahallemizin artık merkez mahallelerden bir farkı kalmadı. İlçe merkezinde bulunan kilitli parke taşı döşenmiş yollar ile kaldırımların aynısı bizim mahallede de var” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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