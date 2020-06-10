Van'da PKK'nın patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda plastik patlayıcı C4 ile savunma tipi el bombaları ve roketatar mühimmatı ele geçirildi.<br>Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı.<br>Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde, 1 kilogram plastik patlayıcı C4, 7 savunma tipi el bombası, 3 antitank roketatar mühimmatı, 1 gece görüş dürbünü, 4 el telsizi ve bir miktar makinalı tüfek fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-10 17:53:15<br>

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