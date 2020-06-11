‘Kuş cenneti’ Akgöl ihtişamına kavuştu Çöle dönen göl eski görüntüsüne kavuştu Geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan Akgöl yeniden su tuttu

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Van’ın Özalp ilçesinde 407 hektarlık alana sahip olan ve geçtiğimiz yıl tamamen kuruyan Akgöl, yeniden su tutarak eski ihtişamına kavuştu.

Son 26 yılın yağış rekorunun kırıldığı Van’da kuruyan göl ve göletler yeniden suya kavuştu. Özalp ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 343 metre yükseklikteki 407 hektar alana sahip Akgöl, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık sebebiyle çöle dönmüştü. Ancak bu yılın yağışlı geçmesi nedeniyle birçok kuşa ev sahipliği yapan ve bu nedenle ‘kuş cenneti’ olarak bilinen göller arasında yerini alan Akgöl, eski görüntüsüne yeniden kavuşmuş oldu.

Yeniden ihtişamlı günlerine kavuşan göl, üzerinde yaşamını sürdüren yaban kuşları ve etrafında biten renk renk çiçeklerle kartpostallık görüntülere sahne oldu.

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