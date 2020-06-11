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İmamlıktan emekli oldu, cami minaresi yapmaya başladı

DHA

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da yaşayan emekli imam, 6 çocuk babası Abdulmecit Sağbalta (54), açtığı atölyede demirden cami minaresi yapıyor. Sağbalta'nın imalatını yaptığı minareler, depreme dayanıklılığı ve estetiği ile rağbet görüyor.  Van'da, 1991 ile 2015 yılları arasında kentteki Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki camide görev yaparken emekliye ayrılan Sağbalta, daha önceki ustalık deneyeminden yola çıkarak, Oto Sanayi Sitesi'nde atölye açtı. Demir çelikten 16-35 metre boyunda cami minaresi yapımına başlayan Sağbalta, özellikle 2011'de meydana gelen depremden sonra demir minarelerin rağbet...

İmamlıktan emekli oldu, cami minaresi yapmaya başladı

<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da yaşayan emekli imam, 6 çocuk babası Abdulmecit Sağbalta (54), açtığı atölyede demirden cami minaresi yapıyor. Sağbalta'nın imalatını yaptığı minareler, depreme dayanıklılığı ve estetiği ile rağbet görüyor. <br>Van'da, 1991 ile 2015 yılları arasında kentteki Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki camide görev yaparken emekliye ayrılan Sağbalta, daha önceki ustalık deneyeminden yola çıkarak, Oto Sanayi Sitesi'nde atölye açtı. Demir çelikten 16-35 metre boyunda cami minaresi yapımına başlayan Sağbalta, özellikle 2011'de meydana gelen depremden sonra demir minarelerin rağbet görmeye başladığını ve yaptığı işten memnun olduğunu belirtti. Daha önce görev yaptığı caminin minaresinin de depremde hasar gördüğünü ve bu camiye demir minare yaptırdıklarını anlatan Sağbalta, böylelikle minare yapım işine girmeye karar verdiğini söyledi. Emekli imam Sağbalta, demir minarelerin esnekliği, hafifliği sayesinde depreme karşı güvenli bir yapı sistemi olarak da öne çıktıklarını anlattı.  <br>TÜRKİYE'DE BU İŞİ 5 FİRMA YAPIYOR<br>Sağbalta, çelik minare işini Türkiye'de 5 firmanın yaptığını, bunlardan 4'ünün Zonguldak ve Bartın'da, birinin de Van'da olduğununu belirterek, "Türkiye'de başka bu anlamda çelik minare yapan yoktur. Bu fikir bende Van'da 2011 yılında yaşanan depremle birlikte gelişti. Görev yaptığım camide, minaremiz depremde yıkılınca bir minare yapmayı düşürdük.Çelik minare fikri gelişti. Daha önce de atölyem vardı. Çalışmalar yapıyordum. Burdan başladım. İlk minaremi görev yaptığım eski Marangozlar Sitesi camiine yaptım. 3 yıl sonra, yani 2015'te emekliye ayrıldım. Emekli olduktan sonra oto sanayinde dükkan açtım. Burada Van ve Çevresi ile Hakkari bölgesinde 30'a yakın minare yaptım.Gelen minare taleplerini yetiştirmeye çalışıyorum. Zaman zaman yevmiye ile eleman bulup çalıştırıyorum.Genelde ben tek çalışıyorum. Şu an Türkiye'deki diğer firmalar ile gerek kalite, gerek işçilik açısından aynı seviyedeyiz. Cami minareleri ile ilgili önce cami cemaati ve imamlarla toplantı yapıp, daha sonra sözleşme imzalıyoruz" dedi.<br>5 YILDA 30 CAMİ MİNARESİ YAPTIM<br>Çelik minarelerin nasıl yapıldığını da anlatan Sağbalta, "Bir menarenin maliyeti 17 ile 65 bin TL arasında değişiyor. Minarenin çapına, ebat ve boyuna göre de fiyatlanıyor. Minarelerimizin metre fiyatı her şey dahil 1800 ile 2 bin 500 lira arası değişiyor. Çap 170'e çıktığı zaman metre fiyatı 2 bin 500 TL'ye çıkıyor. 2015'ten beri bu işi yapıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-11 09:43:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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