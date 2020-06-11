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Van Kedisi Villası'nda yeni kurallarla açılış hazırlığı

DHA

Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kapatılan kedi villası, normalleşme süreci kapsamında, getirilen yeni kurallarla açılış için hazırlanıyor. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, pandemi süreci bitinceye kadar gelen ziyaretçilerin kedilerle temasının olmayacağını belirterek, "En kısa sürede kedi evimizi ziyarete açacağız ama kesinlikle gelen ziyaretçilere kural ihlaline müsaade etmeyeceğiz" dedi. Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda...

Van Kedisi Villası'nda yeni kurallarla açılış hazırlığı

<br>Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kapatılan kedi villası, normalleşme süreci kapsamında, getirilen yeni kurallarla açılış için hazırlanıyor. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, pandemi süreci bitinceye kadar gelen ziyaretçilerin kedilerle temasının olmayacağını belirterek, "En kısa sürede kedi evimizi ziyarete açacağız ama kesinlikle gelen ziyaretçilere kural ihlaline müsaade etmeyeceğiz" dedi.<br>Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri de koronavirüs kapsamında korumaya alınarak, villa ziyaretçilere kapatılmıştı. Yeni normalleşme adımlarının atılmasıyla, Van Kedi Villası'da yeni kurallar ile ziyaretçilere açılacak. Bu kapsamda kedilerle eskisi gibi temas olmayacak, ziyaretçiler maskesiz içeri ziyaretçi alınmayacak ve sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, pandemi ilan edilir edilmez merkezi ziyaretçilere kapattıklarını ve alınması gereken tüm önlemleri aldıklarını belirterek, şunları söyledi:<br>"1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme ortaya çıktı ve bizde o normalleşme normlarına göre kendi pozisyonumuzu belirleyerek, normalleşmeye çalışıyoruz. Tabii ki şimdi biz diğer iş yerlerine veya kurumlara benzemiyoruz. Çünkü bizim hem insan sağlığı hem hayvan sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor. Daha önce ziyaretçiler, kedilerle temas edebiliyordu, sevebiliyordu. Ama biz yeni süreçte aşı ve tedavi netleşene kadar hayvanlarla teması kaldıracağız. Ziyaretçiler, pandemi kuralları ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ziyaret yapabilecekler ama hayvanlarla temas olmayacak. Hayvanlarla en az 1,5 metre mesafede durabilecekler. Bizde bu kurallar çerçevesinde normalleşmeye çalışıyoruz. Henüz açılmadık ama en kısa sürede bu kurallar çerçevesinde açmayı düşünüyoruz." <br>HASSAS DAVRANMAK ZORUNDAYIZ<br>Ekim ayından bu yana kedi havuzlarının kapalı olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, yaz mevsimi ile birlikte havuzları da hafta sonu açacaklarını söyledi. En kısa sürede kedi evini ziyarete açacaklarını anlatan Prof. Dr. Kaya, "Gelen ziyaretçilere kural ihlaline asla müsaade etmeyeceğiz. Herhangi bir sıkıntı olması halinde tekrar kapatacağız. Burası koruma altında bulunan hayvanlarının bulunduğu yer. Biz bu açıdan çok daha hassas davranmak zorundayız" dedi.<br>KEDİLER İNSANLARI ÖZLEDİ<br>Van Kedi Villası'na her gün birçok kişinin geldiğini ve gelen insanlar ve özellikle çocukların kedilerle oyun oymadığını belirten Prof. Dr. Kaya, pandemi nedeniyle kapalı oldukları bu dönemde çalışanların bu açığı kapatmak için kedilerle yakından ilgilendiğini söyledi. Prof. Dr. Kaya, "Kedilerin insanlarla teması özledikleri belli. Çünkü her gün çocuklar geliyordu, kedilerle oynuyordu. Personellerimiz bu eksiği gidermeye çalışıyor ama önceki hali gibi olamaz. Daha önce gelen ziyaretçiler kedileri besliyordu, seviyordu. Kedilerle oyun oynuyordu. Kedilerde böyle bir hayata alışıktı. Fakat pandemi onların hayatını da değiştirdi. Ama sağlığı garanti etmeden biz eski normalleşme adımlarını kesinlikle atmayacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN<br>2020-06-11 10:21:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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