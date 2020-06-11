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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Van’da

İHA

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Van’da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van’a geldi.
Sabah saatlerinde Van’a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ı, Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğünde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ karşıladı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seyidoğulları, Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı, Terörle Mücadele Daire Başkan Vekili Hasan Yiğit ve İnşaat Emlak Daire Başkan Vekili Ahmet Nehan Poçan’ın eşlik ettiği Genel Müdür Aktaş, ilk olarak Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesindeki İHA ve SİHA’ları inceledi. Göreve hazırlanan SİHA’ya Vali Mehmet Emin Bilmez ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile birlikte imza atan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesini ziyaret ettikten sonra valiliğe geçti.
Burada vali yardımcıları tarafından karşılanan Genel Müdür Aktaş, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra bir süre Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile makamında görüştü. Görüşmenin ardından Vali Bilmez ve Genel Müdür Aktaş, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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