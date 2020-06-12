Oturma odasındaki kanepenin altında 6 kilo 771 gram eroin ele geçirildi

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Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir evdeki kanepenin altında 6 kilo 771 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesindeki bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Rexo’nun da katıldığı detaylı aramada, ikametin oturma odasında bulunan kanepenin altında (sandığında) poşet içerisinde 13 paket halinde toplam 6 kilo 771 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili ikamet sahibi E.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

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