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Yavru inci kefallerinin, Van Gölü'ne dönüş göçü başladı

DHA

Behçet DALMAZGülay KUYUCUBarbaros KUL/VAN, (DHA)DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine göç eden inci kefallerinin yumurtadan çıkan yavruları, Van Gölü'ne dönüş yolculuğuna başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yavru kefallerin geri dönüş yolculuğu yaptığı derelerde incelemelerde bulundu.  Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki...

Yavru inci kefallerinin, Van Gölü'ne dönüş göçü başladı

<br>Behçet DALMAZGülay KUYUCUBarbaros KUL/VAN, (DHA)DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine göç eden inci kefallerinin yumurtadan çıkan yavruları, Van Gölü'ne dönüş yolculuğuna başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yavru kefallerin geri dönüş yolculuğu yaptığı derelerde incelemelerde bulundu. <br>Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında jandarma ekipleri tarafından önlem alınıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için nehirlere akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor. Milyonlarca balık, göç sırasında görsel bir şölen sunuyor. Van'ın Erciş ile Muradiye ilçelerindeki tatlı sulara göç eden ve suyun akışının tersine yüzen inci kefalleri, görsel şovları ve martıların avlanma çabalarıyla vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile il jandarma komutanlığına bağlı ekipler ise, yasak dönemi boyunca inci kefalini kaçak avcılara karşı korumak için 7/24 nöbet tutuyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, beraberinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ataman Altuğ Atıcı ile Muradiye ilçesinde bulunan Bendimahi Çayı ve balık bendinde, denetimlerde bulundu. Demir ve Atıcı, inci kefallerinin suya bıraktığı yumurtadan çıkan yavru balıkların geri göçünü de izledi.<br>`İNCİ KEFALLERİ VAN GÖLÜ'NE GERİ DÖNÜYOR´<br>YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Atıcı, tatlı sulara göç eden inci kefallerinin üreme faaliyetini gerçekleştirdiğini belirterek, "Bendimahi Çayı'nda incelemelerde bulunduk. Birçok noktada inci kefallerinin bıraktığı yumurtalardan çıkan yavruları gözlemleyebiliyoruz. Aslında çalışmalarımızın meyvesini alıyoruz şu an. Bu noktada tabii ki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz. İnci kefalleri yavruları kıyı noktalarında otlar içerisinde ve açık bölgelerde gözlemleyebiliyoruz. Bunların hepsi düzgün bir av yasağı prosedür izlemeyle gerçekleşiyor. Bendimahi Çayı üzerindeki birçok noktada inci kefali gidebildiği kadar gidiyor. Sazangillere ait bir özellikle, yumurtaları yapışkan. Yumurtalar genelde otlu ve taşlı bölgelerde yapışkan bir halde bırakıyorlar. Yaptığımız gözlemlerde yumurtalarla ilgili gerekli verileri almış bulunmaktayız. İnci kefallerinin bir kısmı artık dönmeye başladı. Üreme faaliyetini gerçekleştirdi ancak süreç devam ediyor. Üremesini gerçekleştiren inci kefalleri, Van Gölü'ne geri göçünü gerçekleştiriyor. Bu noktada herhangi bir sıkıntı olmadığını, yumurtalardan çıkan yavrulardan anlamış oluyoruz. Belli bölgelerde daha fazla yavru yoğunluğu var" dedi.<br>DERELERDEKİ KUM OCAKLARI, İNCİ KEFALİ İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR<br>Özellikle bu dönemde yavru inci kefallerini bekleyen tehlikelerin olduğunu da vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Atıcı, şunları söyledi:<br>"Bu durum su debisiyle ilgili. Eğer su debisi çok düşerek çekilirse kıyı bölgelerdeki inci kefallerinin su yüzeyinde kalması söz konusu olabilir. Su dışında kalan yumurtalar ister istemez ölecektir. Onun dışında üreme dönemindeki tahribatlar sıkıntı yapabilir. Kaçak avlanma döneminde jandarma ve tarım ekipleri gece gündüz uğraşıyor. Bunun dışında derelerdeki en büyük sıkıntılardan biri de inci kefalinin yumurta bırakacağı alanların korunması ve insanlar tarafından tahrip edilmemesi. Çünkü dere içeresinde birçok noktada kum ocakları mevcut. Bunlar bu doğal yapıyı bozuyor. Bu noktalarla ilgili görüşlerimizi bildirip, gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyoruz."<br>ŞU ANA KADAR 100 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ<br>İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir ise, yasak dönemi boyunca jandarma ekipleriyle birlikte gerçekleştirdikleri 600 denetimde 30 tonu canlı toplam 100 ton inci kefali balığının ele geçirildiğini söyledi.<br>Bu arada Van'ın Erciş ilçesindeki Balık bendine gelen vatandaşlar, üremesini gerçekleştiren inci kefalinin görsel şölenini izledi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU-Barbaros KUL <br>2020-06-12 09:42:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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